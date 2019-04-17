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"Повісимо на кожному стовпі!" Ніцой різко звернулася до нардепів. Відео

2.1тЧитати матеріал російською

Українська письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой різко звернулася до народних депутатів, закликавши проголосувати за проект закону №5679-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

На своїй сторінці в Facebook вона записала відеозвернення до нардепів, які за п'ять років роботи в парламенті не прийняли цей закон. Ніцой підкреслила, що у політиків буде тиждень після другого туру виборів президента, щоб прийняти всі правки.

"Хоч ночуйте в тій Верховній Раді, а закон про мову, щоб був. П'ять років вам не вистачило. Ми знаємо всі прізвища народних депутатів. Роздрукувати і повісимо на кожному стовпі. Восени, коли будуть вибори в ВРУ, кожного українця приведемо до тих списків і ткнем носом - за кого голосувати не можна. Так, закон дірявий. Але прийде час, і українці виберуть осудних депутатів. Вони його поправлять", – написала вона в мережі.

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Ніцой підкреслила, що всі п'ять років нардепи не приймали закон, а почали тільки голосувати, коли про нього заговорив президент України.

"Ви дотягли до тієї критичної точки, коли позбавите України і всіх українців життєво необхідного закону. Тільки не розповідайте про "Оппоблок", який все це затягує. Ви теж протягом п'яти років затягували це. Де ви були раніше? І чому не проголосували за цей законопроект до виборів. Ви чекали відмашки зверху", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ніцой влаштувала перепалку через російської мови, захищаючи Фаріон.

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Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
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Шевченко Александр
Шевченко Александр
Спочатку треба навести лад в країні, підняти економіку, навести лад в суді і прокуратурі, прибрати корупцію, а вже потім вводити мовні закони. А Ніцой сфоткати, і повісити на всіх стовпах, як провокаторку!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Уж что проще для пысьмэнныци - сесть и написать нечто, чтобы 1) получить за это Нобелевскую премию 2) чтобы весь мир бросился изучать "дермову", дабы насладиться её писаниями? И ШО МЕШАЕТ? ХЫСТУ НЭМА? :-)))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Да пошла ты в жопу, мовнючка, пока в стране народ не имеет официального определения разъясняющего главное для него зптусуй свой залежалый товар себе в зад плашмя. Сначала полная определенность с народом и тем, что его определяет. Потом разговоры про мову и другие второстепенные вещи. И не нарывайся, у нас демократия, власть народа, сначала отдаем должное народу, потом остальное
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Satin Rik, да кусай за хуй, мовнючья тварь
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Satin Rik
Satin Rik
Ильчук Андрей, і ти наXyй, демократ недороблений
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