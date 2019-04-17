"Повісимо на кожному стовпі!" Ніцой різко звернулася до нардепів. Відео

Українська письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой різко звернулася до народних депутатів, закликавши проголосувати за проект закону №5679-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

На своїй сторінці в Facebook вона записала відеозвернення до нардепів, які за п'ять років роботи в парламенті не прийняли цей закон. Ніцой підкреслила, що у політиків буде тиждень після другого туру виборів президента, щоб прийняти всі правки.

"Хоч ночуйте в тій Верховній Раді, а закон про мову, щоб був. П'ять років вам не вистачило. Ми знаємо всі прізвища народних депутатів. Роздрукувати і повісимо на кожному стовпі. Восени, коли будуть вибори в ВРУ, кожного українця приведемо до тих списків і ткнем носом - за кого голосувати не можна. Так, закон дірявий. Але прийде час, і українці виберуть осудних депутатів. Вони його поправлять", – написала вона в мережі.

Ніцой підкреслила, що всі п'ять років нардепи не приймали закон, а почали тільки голосувати, коли про нього заговорив президент України.

"Ви дотягли до тієї критичної точки, коли позбавите України і всіх українців життєво необхідного закону. Тільки не розповідайте про "Оппоблок", який все це затягує. Ви теж протягом п'яти років затягували це. Де ви були раніше? І чому не проголосували за цей законопроект до виборів. Ви чекали відмашки зверху", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ніцой влаштувала перепалку через російської мови, захищаючи Фаріон.

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