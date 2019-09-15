Повісилися обоє батьків: стало відомо про страшну трагедію під Миколаєвом

У селі Богачівка Кривоозерського району Миколаївської області знайшли повішеними подружню пару, без батьків залишилося четверо дітей.

Як повідомляє видання "Факти", посилаючись на дані обласного відділення поліції, повішеними на горищі власного будинку батьків виявив 11-річний син.

У прес-службі поліції повідомили виданню, що раніше чоловік з жінкою вже висловлювали намір накласти на себе руки.

Після трагедії трьох неповнолітніх дітей забрали родичі. Ще один 25-річний син загиблих, служить в українській армії на Донбасі. Ймовірно, що саме він оформить опіку над молодшими дітьми.

петля Ілюстрація

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) з поміткою самогубство. Поліція з'ясовує обставини трагедії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Кіровоградській області в селі Камбурліївка Онуфріївського району 10-річний хлопчик наклав на себе руки.

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