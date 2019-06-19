"Повинні боятися!" Українці виступили за жорсткі покарання для мажорів в ДТП

Українці вважають, що в країні необхідно посилити покарання за порушення Правил дорожнього руху.

Про це свідчать результати опитувань на сайті OBOZREVATEL.

У респондентів запитували: "В Ужгороді з'явилася своя "Зайцева": як зупинити низку трагічних ДТП?".

48% опитаних виступили за посилення покарань, заявивши, що "водії повинні боятися порушувати ПДР".

Також 44% респондентів вважають, щоб зупинити резонансні ДТП в Україні, потрібно "хоч раз народу покарати мажора за кермом".

Всього 5% людей хочуть змін до правил дорожнього руху, максимально знизивши допустиму швидкість на дорогах.

І лише 3% виступили за організацію чергування на аварійних ділянках доріг.

Всього в опитуванні проголосували 10538 користувачів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня в Ужгороді 21-річна Яна Костраба за кермом Porsche Cayenne вилетіла на зустрічну смугу, протаранивши Ford Focus.

Пізніше батько дівчини, яка в Ужгороді за кермом Porsche зіткнулася на зустрічній смузі з Ford, вибачився за її поведінку.

Також з'ясувалося, що дівчина не є власницею автомобіля. Машина належить колишньому співробітнику міліції Василю Корсаку.

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