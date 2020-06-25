Повінь збила графік ЗНО в Україні: Шмигаль оголосив про додаткову сесію

Для випускників з підтоплених паводком районів, які не змогли дістатися до пунктів проведення тестування, проведуть окрему сесію ЗНО.

Про це повідомив прем'єрміністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів. За його словами, в Івано-Франківській області семеро дітей не змогли дістатися до пункту здачі тесту з математики.

"Для цих дітей ми зробимо індивідуальну можливість здати ці тести. Ми підтримаємо їх і їхні сім'ї. Для цього ми проведемо окрему сесію", – сказав прем'єр.

Тут же він попросив міністерку освіти Любомиру Мандзій взяти ситуацію на контроль, щоб "ми нікого з дітей не забули".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 25 червня, в Україні випускники здали тест з математики в рамках Зовнішнього незалежного оцінювання.