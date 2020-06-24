Повінь на заході України: рівень води в річці Прут перейшов критичну позначку

Карина Бондаренко Суспільство 05:57, 24.06.2020 Оновлено: 06:04, 24.06.2020

У ніч на середу, 24 червня, рівень води в річці Прут в межах міста Чернівці перейшов критичну позначку.

Про це на своє сторінці в Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, дані також опублікували на сайті Укргідрометцентру.

"Нагадую, що критичною є відмітка вище п'яти метрів", – зазначив Осачук.

Станом на першу годину ночі вода в річці піднялася до 501 сантиметра. О п'ятій ранку рівень води в Пруті склав 545 сантиметрів. Жителям регіону загрожує евакуація.

Рівень води в річці Прут
(Укргідрометцентр)

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Чернівецькій області 23-25 червня рівень води в річці Прут може піднятися на 6,5 метра, що загрожує підтопленням житлових будинків. Голова Чернівецької ОДА та мер Чернівців закликали жителів регіону бути готовими до евакуації.

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