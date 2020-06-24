Повінь на заході України: рівень води в річці Прут перейшов критичну позначку
Рівень води в річці Прут перейшов критичну позначку
У ніч на середу, 24 червня, рівень води в річці Прут в межах міста Чернівці перейшов критичну позначку.
Про це на своє сторінці в Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, дані також опублікували на сайті Укргідрометцентру.
"Нагадую, що критичною є відмітка вище п'яти метрів", – зазначив Осачук.
Станом на першу годину ночі вода в річці піднялася до 501 сантиметра. О п'ятій ранку рівень води в Пруті склав 545 сантиметрів. Жителям регіону загрожує евакуація.
Рівень води в річці Прут (Укргідрометцентр)
Повінь на заході України: рівень води в річці Прут перейшов критичну позначку
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Чернівецькій області 23-25 червня рівень води в річці Прут може піднятися на 6,5 метра, що загрожує підтопленням житлових будинків. Голова Чернівецької ОДА та мер Чернівців закликали жителів регіону бути готовими до евакуації.