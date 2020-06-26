В результаті повені на заході України був повністю зруйнований міст між населеними пунктами Маршинці і Лунка Чернівецької області.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук, уточнивши, що міст знаходився в аварійному стані.

"Велика повінь, більше восьми метрів в річці Прут, повністю зруйнувала аварійний міст між Маршинцями і Лункою. Єдиним рішенням має бути невідкладне продовження будівництва нового мосту!" – написав Осачук.

Повінь в Чернівцях повністю зруйнувала міст. Фото

Раніше OBOZREVATEL писав, що на підтопленому Калинівському ринку в Чернівцях чоловік спіймав голими руками великого коропа в калюжі води між рядами.