У Карпатах зсуви знищили унікальне озеро. Фото до та після повені

У Верховинському районі Івано-Франківської області через зсуви, викликані сильною повінню, зникло озеро Криве.

Воно утворилося в 2008 році, також під час повені, і вважалося місцевою туристичною принадою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила екоактивістка Ярина Лучейко.

У результаті негоди, як розповіла вона, сталося три зсуви, один із яких повністю перегородив дорогу в селище Кривець, де було розташоване озеро.

"Два зсуви відбулися навколо озера, природну дамбу знесло і все понесло в [річку] Чорний Черемош", – написала Лучейко.

Змите озеро Криве. Facebook / Yanina Lucheyko

Активістка нагадала, що Криве утворилося, коли обвал перекрив потік. Лучейко додала, що вода забрала сміття з берегів карпатських річок, і воно незабаром опиниться в морі.

Змите озеро Facebook / Yanina Lucheyko

Озеро Криве до повені verkhovyna.life

Озеро Криве до повені verkhovyna.life

Додамо, озеро Криве у Верховині утворилося в результаті гірського обвалу північно-західної частини гори Магурка та падіння каменів, дерев і ґрунту, які перекрили гірський потік Кривець.

За короткий час вода заповнила долину потоку й утворила гірське озеро у формі латинської S довжиною 370 м, шириною 50 і глибиною 10 метрів.

Facebook / Yanina Lucheyko

Facebook / Yanina Lucheyko

Facebook / Yanina Lucheyko

Скріншот. Facebook / Yanina Lucheyko

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