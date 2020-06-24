У Карпатах зсуви знищили унікальне озеро. Фото до та після повені
Озеро Криве, яке зникло внаслідок повені
У Верховинському районі Івано-Франківської області через зсуви, викликані сильною повінню, зникло озеро Криве.
Воно утворилося в 2008 році, також під час повені, і вважалося місцевою туристичною принадою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила екоактивістка Ярина Лучейко.
У результаті негоди, як розповіла вона, сталося три зсуви, один із яких повністю перегородив дорогу в селище Кривець, де було розташоване озеро.
"Два зсуви відбулися навколо озера, природну дамбу знесло і все понесло в [річку] Чорний Черемош", – написала Лучейко.
Змите озеро Криве. Facebook / Yanina Lucheyko
Активістка нагадала, що Криве утворилося, коли обвал перекрив потік. Лучейко додала, що вода забрала сміття з берегів карпатських річок, і воно незабаром опиниться в морі.
Змите озеро Facebook / Yanina Lucheyko
Озеро Криве до повені verkhovyna.life
Озеро Криве до повені verkhovyna.life
Додамо, озеро Криве у Верховині утворилося в результаті гірського обвалу північно-західної частини гори Магурка та падіння каменів, дерев і ґрунту, які перекрили гірський потік Кривець.
За короткий час вода заповнила долину потоку й утворила гірське озеро у формі латинської S довжиною 370 м, шириною 50 і глибиною 10 метрів.
Facebook / Yanina Lucheyko
Facebook / Yanina Lucheyko
Facebook / Yanina Lucheyko
Скріншот. Facebook / Yanina Lucheyko
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