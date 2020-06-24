Повінь на заході України знищила 100 км доріг і 30 мостів – Криклій

Внаслідок повені на заході України зруйновано близько 100 кілометрів доріг, ще стільки ж пошкоджено.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. "Зупинено приміське залізничне сполучення в напрямку Івано-Франківська через те, що підмито рейки", – сказав міністр.

За його словами, стихія завдала збитків інфраструктурі регіону на суму в кілька мільярдів гривень. Точна цифра буде визначена після оцінки всіх наслідків екологічної катастрофи.

Станом на 24 червня стихією пошкоджено 30 мостів. "У деяких регіонах листоноші не можуть доставити пенсії, але зараз над цим працюють. Їх терміново забезпечують гумовими чобітьми і спеціальним одягом. Але частину будинків і районів просто змило", – розповів міністр.

Як писав OBOZREVATEL, через сильні зливи з 22 червня на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті почалася повінь. Станом на 15:00 24 червня рівень води в річці Прут збільшився і досяг 6,24 метри. Рано вранці 24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вилетіли на Прикарпаття.