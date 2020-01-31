Повиходили з авто і почали бити: у Миколаєві влаштували самосуд над винуватцем смертельної ДТП. Відео

У Миколаєві місцеві жителі влаштували самосуд над водієм, який насмерть збив жінку.

Як місцевий сайт "Новости N", ДТП трапилася 30 січня. Очевидці розповіли, що "Мерседес" мчав на великій швидкості по зустрічній смузі для пасажирського транспорту. По ходу руху автомобіля вибігла жінка. Він не встиг відреагувати і збив її. Від удару постраждала відлетіла на тротуар. Унаслідок травм жінка загинула (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Унаслідок сильного удару в авто розбилося лобове скло і спрацювали подушки безпеки. Крім того, він зміг зупинитися лише приблизно за 50 метрів від місця ДТП.

novosti-n.org

За словами водія, одразу після аварії біля нього зупинилося кілька автомобілів, що їхали в попутному напрямку, з них вискочили водії і почали його бити. Розправу припинили перехожі, а потім і наряд патрульної поліції, який прибув на місце події.

25-річному водієві розбили обличчя. Він заявив, що має намір звертатися в поліцію.

Пізніше поліції Миколаївської області підтвердили, що загибла жінка переходила дорогу в невстановленому місці.

"Повідомляємо, що в інформації про нинішню ДТП за участю автомобіля Mercedes була подана неточна інформація. Жінка переходила дорогу в невстановленому для переходу місці, а не на нерегульованому переході, як було зазначено раніше", – сказано в повідомленні правоохоронців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі троє молодих людей вирахували чоловіка, який стріляв з пневматичного пістолета по бездомним тваринам і вирішили влаштувати самосуд.

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