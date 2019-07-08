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"Повіє осінню!" Синоптик попередила про зміну погоди в Україні

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У вівторок, 9 липня, на території України очікується прохолодна і дощова погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, дощі найбільш вірогідні на півночі, заході і місцями в Одеській області.

На сході, в значній частині півдня і центрі утримається суха сонячна погода.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +19 +24 градусів, на заході очікується місцями +18 +20 градусів, у південній частині та на південному сході буде тепліше, +25 +28 градусів.

"Повіє осінню!" Синоптик попередила про зміну погоди в Україні
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Дощова погода

Дощова погода

24 канал

"Вночі можливі навіть легкі пуховички, тому повіє майже осінню, +8 +13 градусів", - уточнила Діденко.

На півночі і заході можливий поривчастий вітер, переважно західного напрямку.

У Києві у вівторок в окремих районах можливий дощ, температура повітря вночі +10 +13 градусів, вдень близько +20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня місячна температура в липні-2019 передбачається на рівні 20-24,5° тепла, в гірських районах 16-17°, що на 1,1-2,5° вище середніх багаторічних значень.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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