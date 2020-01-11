Повідомлень про загрози не було: Дихне пояснив, чому МАУ літали в Іран

Президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) Євген Дихне повідомив, що на момент вильоту з аеропорту Борисполя і аеропорту Тегерана компанія не отримувала жодних повідомлень стосовно загроз.

Про це він розповів під час пресконференції щодо катастрофи українського літака в Тегерані. За його словами, жодних повідомлень з боку відповідальних адміністрацій не надходило.

"Ми повинні висвітлити питання, яке часто ставлять. Чому літали в Тегеран, чому не зупинили польоти. Заявляю, що ви повинні розуміти, як це працює. Виконання польотів цивільними суднами виконуються на підставі дозволів 2 країн – країни, куди летимо, і Державіаслужби тієї країни, під прапором якої летимо. На момент вильоту з Борисполя ніякої інформації про загрози не було. На момент вильоту з Тегерана так само", – розповів Дихне.

Євген Дихне пояснив, чому МАУ літали в Іран

Він також навів приклад прикордонного конфлікту між Індією і Пакистаном, коли Пакистанська адміністрація авіаційного транспорту заборонила польоти в їхній повітряний простір.

"І всі авіакомпанії світу виконують цю вимогу, як годиться. Є абсолютно затверджені міжнародні норми поведінки в галузі цивільної авіації, як діє авіакомпанія", – наголосив Дихне.

Він додав, що не бачить у катастрофі провини державних органів України. Повітряний простір над Іраном був і залишається відкритим.

"Я вважаю, що державні органи України діяли за правилами. До нас летіли авіакомпанії всього світу в Іран і після нас летіли. На жаль, ми констатуємо факт того, що наш борт виявився не в тому місці і не в той час. Там міг бути будь-який борт, який був у той час в аеропорту Тегерана. Повітряний простір над Іраном відкритий. Туди літають зараз усі авіакомпанії, які літали. Це не індивідуальне рішення, є встановлена міжнародна практика, як регулюється повітряний простір.

Багато хто в Україні не знав про те, що там відбувається. Була інформація, що обстрілюють американські бази в Іраку. Регулювання цивільної авіації не має до цього жодного відношення", – додав Дихне.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

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