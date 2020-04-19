Повернувся до Києва і взявся за розбої: чоловікові, виданому за обміном "Л/ДНР", дали 7 років в'язниці

Суд в Києві засудив до семи років за гратами неодноразово судимого запорожця Ігоря Маслова, якого раніше президент Володимир Зеленський помилував перед новорічним обміном з бойовиками. Його звинуватили в розбої.

Як сказано у вироку Оболонського райсуду Києва від 27 березня, чоловік був мінімум тричі судимий в Україні, передає "Українська правда". Він отримав два вироку в 2016 році, один – в 2019 році і мав відсидіти всього 8 років і 1 місяць. У 2007-2011 роках його неодноразово судили в Росії.

В Україні Маслова звинувачували в розбоях і грабежах. Під час злочинів він разом зі спільником бив своїх жертв, в тому числі, до втрати свідомості, підставляючи їм ніж до горла. Справи не торкалися бойових дій на Донбасі чи інших політичних злочинів.

Проте 29 грудня 2019 року, в день обміну ув'язненими з бойовиками, Маслов був звільнений з колонії як помилуваний і поїхав до окупованого Донецьку. Його помилували указом президента, однак ніяких даних, які свідчили б, що Маслова звільнили саме для обміну, раніше оприлюднено не було.

Після звільнення з української в'язниці, 23 січня, він спробував заїхати в РФ, однак виявилося, що в'їзд в країну йому заборонений до 2021 року, і він повернувся назад.

Крім того, Маслов вже встиг отримати вирок за розбій, вчинений ним 1 лютого 2020 року. Згідно з фабулою справи, він знайшов в мережі номер телефону жінки, яка надає інтимні послуги за гроші, і домовився про зустріч у неї вдома. Схема злочину була схожа на попередні: чоловік дістав ніж, підійшов зі спини до жертви, обхопив її рукою за плече і приставив лезо до шиї жінки. Тоді наказав повідомити, де знаходяться гроші.

Потерпіла намагалася чинити опір, тому злочинець вибіг з дому без взуття і верхнього одягу, залишивши свій ніж, і втік на таксі, яке його чекало. Він встиг викрасти 1600 гривень і телефон вартістю 3499 гривень.

Маслова взяли під варту через 4 дні після злочину. У суді він підтвердив всі обставини, визнав провину і сказав, що, з огляду на вид діяльності своєї жертви, думав, що вона не звернеться до правоохоронцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які 16 квітня повернулися додому в рамках обміну полоненими, підтвердили факти побиття і нелюдського поводження з ним з боку терористів "Л/ДНР" під час укладення на окупованій території Донбасу.