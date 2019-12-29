"Повернуться за ґрати": Зеленський зробив важливу заяву про обмін полоненими з "Л/ДНР"

Багато затриманих відмовилися повертатися в "Л/ДНР" з України в рамках обміну полоненими 29 грудня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу в "Борисполі" після того, як зустрів українських полонених.

Він зазначив, що у деяких засуджених вже закінчується термін і вони хочуть залишитися в Україні.

"Деякі з них були в цьому списку. Деякі з них вийдуть на свободу вже в лютому, а деякі в березні. Вони хочуть бути в Україні. Їх термін вже закінчився. Деякі з них повернуться за ґрати. Це їхній вибір", – розповів Зеленський.

На територію ОРДЛО відмовилися переїжджати 17 осіб, ще близько 30 взагалі відмовилися брати участь в обміні. Всього українська сторона передала терористам 124 людини.

"Тобто близько 50 людей залишаться за гратами", – зазначив президент.

Володимир Зеленський в "Борисполі"

Як писав OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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