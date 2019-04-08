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В Україні офіційно заборонили вбивати лося

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В Україні офіційно заборонили вбивати лося, повернувши його в європейську Червону книгу.

Як повідомила в Facebook організація UAnimals, Міністерство екології та природних ресурсів України за підтримки зоозахисників зуміло виграти в суді апеляцію.

Справу розглядав Шостий апеляційний адміністративний суд, куди скарга була подана ще в кінці грудня 2018 року.

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В Україні офіційно заборонили вбивати лося

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року в Україні дозволили вбивати лося, виключивши його з Червоної книги. Таке рішення ухвалив окружний адміністративний суд Києва.

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Україна
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