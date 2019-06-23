"Поверніть грамоти!" Довкола школи в Харкові розгорівся скандал через нардепа Грановського

У Харкові випускників 158-ї школи нібито попросили повернути грамоти, щоб їх заново урочисто вручив нардеп Олександр Грановський.

Школярі отримали їх ще на останньому дзвонику в травні. Тепер же їх потрібно повернути, щоб заново забрати на випускному. Інформацію про це почали поширювати в соціальних мережах, пишуть "Коментарі Харків".

"Совок і ублюдство в Харківських школах триває. Одна мама сьогодні повідомила мені, що директор 158 школи наказала дітям, яким видавали грамоти, принести їх на випускний, для того, щоб їх назад видав Грановський!" – обурився глава організації "Всеукраїнська антикорупційна палата" Андрій Ільгов.

Він підкреслив, що нардеп братиме участь в шкільних урочистостях у розпал виборчої кампанії перед позачерговими виборами до парламенту.

Водночас начальник департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко заявила, що вважає ці звинувачення політичними.

Олександр Грановський ракурс

"Ніхто абсолютно не збирався нічого знову вручати – я зв'язувалася з директором школи, з управлінням освіти. Нам що, дітей нічим вшановувати на їхньому випускному?" – відповіла вона.

Як писав OBOZREVATEL, у травні народний депутат України від БПП Олександр Грановський оголосив про своє рішення покинути фракцію і почати самостійну політичну кар'єру.

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