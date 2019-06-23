ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Поверніть грамоти!" Довкола школи в Харкові розгорівся скандал через нардепа Грановського

679Читати матеріал російською

У Харкові випускників 158-ї школи нібито попросили повернути грамоти, щоб їх заново урочисто вручив нардеп Олександр Грановський.

Школярі отримали їх ще на останньому дзвонику в травні. Тепер же їх потрібно повернути, щоб заново забрати на випускному. Інформацію про це почали поширювати в соціальних мережах, пишуть "Коментарі Харків".

"Совок і ублюдство в Харківських школах триває. Одна мама сьогодні повідомила мені, що директор 158 школи наказала дітям, яким видавали грамоти, принести їх на випускний, для того, щоб їх назад видав Грановський!" – обурився глава організації "Всеукраїнська антикорупційна палата" Андрій Ільгов.

Новини
У Харкові машина на швидкості протаранила мерію: фото з місця НП

Він підкреслив, що нардеп братиме участь в шкільних урочистостях у розпал виборчої кампанії перед позачерговими виборами до парламенту.

Водночас начальник департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко заявила, що вважає ці звинувачення політичними.

Олександр Грановський

Олександр Грановський

ракурс

"Ніхто абсолютно не збирався нічого знову вручати – я зв'язувалася з директором школи, з управлінням освіти. Нам що, дітей нічим вшановувати на їхньому випускному?" – відповіла вона.

Як писав OBOZREVATEL, у травні народний депутат України від БПП Олександр Грановський оголосив про своє рішення покинути фракцію і почати самостійну політичну кар'єру.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Олександр Грановський
Місце
УкраїнаХарків
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Yan Yuri
Yan Yuri
А в Харькове это традиция два раза открывать объекты: сначала Кернес потом Порох открывали "Центр надання послуг", школу в Песочине два раза открывали и т.д.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel