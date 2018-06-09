Повернеться спека: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У суботу, 9 червня, в Україну повернеться 30-градусна спека. У центрі і на заході вдень очікуються дощі.

У столиці буде хмарно, але без опадів, передає Укргідрометцентр.

На заході України, хмарно, без опадів, тільки на Закарпатті, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень невеликий дощ, гроза, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +23 ... + 30 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 16 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів, у Сумській області +21 ... + 26 градусів.

У центрі України, хмарна погода, вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11 ... + 16 градусів, вдень + 22 ... + 29 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів вночі, вдень невеликий дощ, гроза, південно-західний вітер, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +15 градусів, удень +22 ... +27 градусів.

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На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, грози, південно-західний вітер, 3-8 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 16 градусів, в Одеській області + 14 ... + 19 градусів, вдень + 22 ... + 29 градусів.

У Києві, похмура погода, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +16 градусів, удень +26 ... +28 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 9 червня, в Києві існує ймовірність дощу , але незначна, буде жарко - до +29 градусів. У неділю в столиці України - без опадів, 26 тепла.