Повернеться літо: синоптики дали обнадійливий прогноз щодо України

В Україні, в суботу, 7 вересня, очікується тепла погода без опадів, місцями температура знову підніметься до +30 градусів.
Як повідомляє Укргідрометцентр, опади не передбачаються. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі складе +9 +14, на узбережжі морів +13 +18 градусів. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +22 +27, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях до +30 градусів.
Погода в Україні 7 вересня: синоптики дали теплий прогноз
112.ua
Погода в Україні 7 вересня
Скріншот
У Києві вдень 7 вересня буде від +23 до +25, вночі – від +11 до +13, також очікується сонячна погода.
Погода в Києві 7 вересня
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики пообіцяли сувору осінь в Україні. У найближчі місяці очікуються навіть морози і дощі зі снігом.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".