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8 вересня • оновлено в 11:18
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Повернеться літо: синоптики дали обнадійливий прогноз щодо України

28.9т Читати матеріал російською

В Україні, в суботу, 7 вересня, очікується тепла погода без опадів, місцями температура знову підніметься до +30 градусів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, опади не передбачаються. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі складе +9 +14, на узбережжі морів +13 +18 градусів. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +22 +27, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях до +30 градусів.

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Погода в Україні 7 вересня: синоптики дали теплий прогноз

Погода в Україні 7 вересня: синоптики дали теплий прогноз

112.ua

Погода в Україні 7 вересня

Погода в Україні 7 вересня

Скріншот

У Києві вдень 7 вересня буде від +23 до +25, вночі – від +11 до +13, також очікується сонячна погода.

Погода в Києві 7 вересня

Погода в Києві 7 вересня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики пообіцяли сувору осінь в Україні. У найближчі місяці очікуються навіть морози і дощі зі снігом.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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