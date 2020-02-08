Повернеться до Києва: у ватажка "ДНР" з'явилися серйозні проблеми

Нинішній ватажок псевдореспубліки "ДНР" Денис Пушилін перебуває у складній ситуації, оскільки у Кремлі загострилась боротьба між спецслужбами ФСБ і ГРУ. Не виключено, що найближчим часом він може покинути свою "посаду".

Про це в інтерв'ю "Фактам" повідомив військовий експерт Юрій Карін. За його словами, відставка радника президента РФ Владислава Суркова є повною поразкою ГРУ, що може "вдарити" по ставленику в "ДНР".

"Пушилін, із точки зору ФСБ, хоч і "не шкідливий", але "чужий", і до того ж занадто багато знає. Одна тільки можлива причетність до крадіжок гуманітарки під крилом Суркова чого варта. Справа в тому, що з літа минулого року в Донецьку ФСБ стахановськими темпами розслідувала розкрадання гуманітарної допомоги, що надходила з РФ, з метою "дістатися" до того, хто її отримував і "освоював". Паралельно перший заступник міністра економічного розвитку РФ Михайло Бабич у Москві вивчав усі програми фінансування російського впливу в СНД за останні 10 років для визначення бенефіціарів масштабного розкрадання коштів".

"Все це на Донбасі, безумовно, знають, особливо, після того, як у "ДНР" сталася низка загадкових зникнень, а деякі "відповідальні товариші" в Донецьку отримали путівки "на підвал". Цілком природно, що у "сурковської" команди і серед "його людей" на окупованих територіях Донбасу з літа минулого року паніка. Адже вони і без розслідувань усе розуміють", – вважає експерт.

Денис Пушилін

Саме тому у Пушиліна виникнуть проблеми. Не виключено, що йому доведеться тікати з "ДНР", щоб врятуватися.

"Але, чисто теоретично, може уникнути долі свого попередника Олександра Захарченка. При деякому розкладі ще й на своїй посаді залишиться, якщо, звичайно, буде добре "співати". Але тоді не виключена й така ситуація: минулі куратори можуть і чаю з "Новачком" налити. У будь-якому випадку для колишнього МММщика і нинішнього ватажка "ДНР" Пушиліна настали важкі і ризиковані часи. Місцеві навіть говорять, що його запідозрили в підготовці до втечі до Києва. За програмою "Повернись додому". А це набагато безпечніше, ніж у Москву, Ростов або Сухумі...", – наголосив Карін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про відставку Владислава Суркова стало відомо два тижні тому. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

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