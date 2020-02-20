Народні депутати звернулися до голови Служби безпеки України Івана Баканова через протести у Винниках Львівської області, куди повинні були доставити українців, евакуйованих із Китаю.

Депутати просять відкрити кримінальне провадження проти громадян України, повідомляє "Українська правда" (щоб подивитися документ, проскрольте до кінця новини).

Заблокований вхід до шпиталю pravda.com.ua

"Просимо порушити кримінальне провадження, знайти і притягнути до відповідальності осіб, які закликали до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, перекривали трасу і блокували госпіталь з метою недопущення на територію України евакуйованих із міста Ухань громадян України", – йдеться у зверненні.

Парламентарії вважають, що дії громадян містять ознаки злочину, передбаченого статтею 295 (заклики до здійснення дій, що загрожують громадському порядку) КК.

Заява нардепів pravda.com.ua

Заява нардепів pravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де лютує новий коронавірус. Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

Нагадаємо, що в Винниках співробітники госпіталю заспівали гімн України, коли дізналися, що евакуйованих співгромадян до них не привезуть.

OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається довкола повернення наших співгромадян у режимі онлайн.

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