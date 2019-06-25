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Повернення Росії в ПАРЄ: українці розповіли, яких кроків очікують від влади

1.1тЧитати матеріал російською

Думка українців щодо реакції країни на повернення в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) Російської Федерації розділилася.

Про це свідчать результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 19,9 тисяч респондентів.

Так, читачам пропонувалося відповісти на запитання: "Чи повинна Україна піти з ПАРЄ після повернення Росії?" Найбільша кількість тих, хто проголосував, вибрали протилежні варіанти вирішення ситуації.

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Повернення РФ у ПАРЄ

Повернення РФ у ПАРЄ

Колаж

44% користувачів сказали: "Так, який сенс бути в компанії агресора й сотні зрадників".

Трохи менше респондентів (38%) підтримали іншу тезу: "Ні, потрібно залишитися і продовжити боротьбу".

9% опитаних заявили, що цю проблему має вирішити президент. "Нехай Зеленський їде і домовляється", – сказали вони.

Ще 9% залишилися байдужими до новини. "Все одно, мені особисто легше не стане", – відповіли читачі.

Повернення Росії в ПАРЄ: українці розповіли, яких кроків очікують від влади

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту й уряду.

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Тема
опитування Обозревателя
Місце
Україна
Теги
РосіяПАРЄполітикаопрос
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