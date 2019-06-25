Повернення Росії в ПАРЄ: українці розповіли, яких кроків очікують від влади

Думка українців щодо реакції країни на повернення в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) Російської Федерації розділилася.
Про це свідчать результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 19,9 тисяч респондентів.
Так, читачам пропонувалося відповісти на запитання: "Чи повинна Україна піти з ПАРЄ після повернення Росії?" Найбільша кількість тих, хто проголосував, вибрали протилежні варіанти вирішення ситуації.
Повернення РФ у ПАРЄ
Колаж
44% користувачів сказали: "Так, який сенс бути в компанії агресора й сотні зрадників".
Трохи менше респондентів (38%) підтримали іншу тезу: "Ні, потрібно залишитися і продовжити боротьбу".
9% опитаних заявили, що цю проблему має вирішити президент. "Нехай Зеленський їде і домовляється", – сказали вони.
Ще 9% залишилися байдужими до новини. "Все одно, мені особисто легше не стане", – відповіли читачі.
Нагадаємо:
17 травня комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, зокрема Росія, повинні голосувати на виборах нового генсека в червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним та спірним.
У свою чергу, глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи в ній.
3 червня регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій відносно делегацій, зокрема проти Росії.
У ніч на 25 червня асамблея ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму та запросила Росію повернутися до роботи в організації без обмежень права голосу.
Того ж дня в ПАРЄ оскаржили повноваження делегації РФ. За правилами, повноваження можуть бути заново підтверджені протягом наступних 24 годин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту й уряду.
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