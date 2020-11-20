Україна об'єднала кейси Донбасу та Криму: в Мінреінтеграції розповіли про новий підхід

Мінреінтеграції розглядає питання повернення окупованих Криму та Донбасу виключно як єдине ціле.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко. Його цитує пресслужба відомства на офіційному сайті.

Яременко розповів, що Міністерство переформатувало структуру, ґрунтуючись на логіці "необхідності об'єднання кейсів Донбасу та Криму".

"Ми відійшли від регіональних директоратів, або департаментів, як це було раніше, коли існували окремі напрямки з Криму й окремі з Донецька та Луганська.

Тепер коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас. Саме об'єднання цих двох кейсів дає нам у майбутньому перевагу в напрямку деокупації цих територій", – зазначив заступник міністра.

Як сказав він, питання повернення Донбасу на порядку денному разом із Кримом.

"Звичайно, це не простий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу вимагає колосальних зусиль і концентрації ресурсів. РФ буде намагатися це використовувати в своїх інтересах для того, щоб відвернути увагу від питання Криму для легітимізації окупації українського півострова", – вважає Яременко.

За його словами, Мінреінтеграціі постійно наголошує на необхідності проведення безпечної реінтеграції, що означає вирішення питань безпеки як перший крок до подальшого врегулювання конфлікту.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив, що Україна представила список з 11 осіб на обмін утримуваними особами з ОРДЛО.