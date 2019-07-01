Повернення до "мовного майдану": Богдана застерегли від повторення революції

Надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей, що пропонує зробити глава Офісу президента України Андрій Богдан, поверне українців до "мовного майдану", який завершився Революцією Гідності.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов, який вважає, що такі заяви є антиукраїнськими.

"Ця теза шкодить національним інтересам України, окрім того, ця заява абсолютно протирічить тому, що Зеленський та представники партії влади говорили ще до виборів і після них, про те, що жодного особливого статусу для окупованих територій не буде.

А зараз його права рука та керівник Офісу президента робить абсолютно протилежну заяву, тому що питання, зокрема мовне, це питання особливого статусу, тому що у нас унітарна держава, на території всієї України поширюються норми Конституції, а тепер ще й закону про мову. Тому те, про що говорить Богдан, це або відверта дурниця, або антиукраїнська провокація", – сказав громадський активіст.

Юсов наголошує, що подібні заяви абсолютно лягають в ідею російської пропаганди, яка п'ять років розповідала українцям і всьому світу, що війна на Донбасі розпочалася начебто через утиски російськомовного населення, що звісно неправда. Політичний діяч стверджує, що не мова стала причиною війни на Донбасі, і надання російській мові статусу офіційної її не завершать.

Андрій Богдан

"Безумовно для Росії питання російської мови в Україні не в пріоритеті, інакше вона б знайшла мільйон цивілізованих способів, як просувати російську мову та культуру, як це робилося десятки років без танків, автоматів та гармат. По суті мова йде про делегітимізацію та демонтаж незалежності України.

Мова йде про вступ до НАТО та ЄС, про економічну незалежність України, це все йде в одному пакеті. І говорячи про окупований Донбас – це проекція на всю Україну. І такі заяви це шлях до розколу українського суспільства", – заявляє Юсов.

"Це повернення до "мовного майдану", як пам'ятаємо саме з нього почався серйозний протестний рух проти Януковича, який і завершився Революцією Гідності. Навряд чи партії влади треба повторювати такі інструменти та заклики", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

Таку ідею підтримав і секретар РНБО Олександр Данилюк, в ін упевнений, що російська мова все ж таки повинна превалювати на Донбасі, бо її там сприймають.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!