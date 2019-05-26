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/Суспільство

Поверне СРСР? Розкрито підступний план Путіна щодо Україні

2.2тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін задумав занурити Україну в хаос заради возз'єднання Радянського Союзу.

Таку думку висловив український журналіст Павло Казарін в інтерв'ю "Апострофу".

Так, за його словами, Європа і Україна мріють повернутися в 2013 рік, коли Росія ще на анексувала Крим і не розпалила військовий конфлікт на Донбасі. Кремль же переслідує інші цілі.

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Володимир Путін

Володимир Путін

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"Москва не збирається повертатися в 2013 рік. Її мрія колективна – це переграти 1991-й, адже навіщо їм обнуляти останні п'ять років, якщо вони вважають помилкою останні 28, якщо вони знову хочуть, щоб колишні сусіди по комунальній квартирі переробили несучі стіни назад в міжкімнатні. Вони знову хочуть реконструювати, в тому чи іншому вигляді, імперію або створити новий СРСР-2. І Володимир Путін неодноразово говорив, що він вважає головною геополітичною катастрофою розвал Радянського Союзу, і в цьому сенсі його капітальна і фундаментальна мета стає незмінною", – поділився Казарін.

За його словами, Путін хоче, щоб кордон між Росією і Європою проходив по україно-польському кордону, а не по україно-російському, і щоб Україна продовжувала виконувати роль буфера.

"Якщо для цього господареві Кремля потрібно занурити нашу країну в хаос, то він буде це робити. При цьому, Володимиру Путіну поспішати особливо нікуди, тому що, з одного боку, в Європі, ми бачимо, зріє втома від українського питання", – заявив журналіст.

Павло Казарін

Павло Казарін

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокат полонених українських моряків Микола Полозов заявив, що Путін хоче провести сухопутних коридор до Криму, окупувавши Херсонську і Миколаївську області.

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Теми
Російсько-український конфліктРосійська воєнна загроза
Особи
Володимир ПутінПавло Казарін
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...вы в хаосе живёте уже 29 лет...)))причем сами...сознательно..Попутного ветра вам в попу))))))))))))))))))
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леня зе
леня зе
зачем Москве кормить 32-40 млн.,Крым же и так "подорвал"экономику "рашки" или как?
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Союзу быть!
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