Поверне Крим? Названа несподівана користь Томосу для України

Отримання від Константинополя Томосу зміцнить незалежність України і стане ще одним кроком на шляху до звільнення Криму від російських окупантів.

Таку заяву зробив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в ефірі "5 каналу".

"Отримання Томосу — дуже важлива подія для нашої держави, отримання ще однієї форми незалежності — це теж дуже важливо для кримських татар. Я знаю, що в Криму з надією і радістю сприйняли цей черговий успіх нашої країни. Адже це ще один крок до деокупацію Криму", — заявив він.

"Український народ історично нам близький, у нас дуже багато спільного, і тут немає питання відмінності релігій. Тут є спільна боротьба, спільне майбутнє", — додав Чийгоз.

Ахтем Чийгоз Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Константинопольський патріарх Варфоломій раніше підтвердив намір надати 6 січня Томос єдиній українській православній церкві.

Таке рішення сильно розлютило РПЦ, патріарх Кирило пригрозив Варфоломію ''страшним судом''.