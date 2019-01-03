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Поверне Крим? Названа несподівана користь Томосу для України

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Отримання від Константинополя Томосу зміцнить незалежність України і стане ще одним кроком на шляху до звільнення Криму від російських окупантів.

Таку заяву зробив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в ефірі "5 каналу".

"Отримання Томосу — дуже важлива подія для нашої держави, отримання ще однієї форми незалежності — це теж дуже важливо для кримських татар. Я знаю, що в Криму з надією і радістю сприйняли цей черговий успіх нашої країни. Адже це ще один крок до деокупацію Криму", — заявив він.

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"Український народ історично нам близький, у нас дуже багато спільного, і тут немає питання відмінності релігій. Тут є спільна боротьба, спільне майбутнє", — додав Чийгоз.

Ахтем Чийгоз

Ахтем Чийгоз

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Константинопольський патріарх Варфоломій раніше підтвердив намір надати 6 січня Томос єдиній українській православній церкві.

Таке рішення сильно розлютило РПЦ, патріарх Кирило пригрозив Варфоломію ''страшним судом''.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуНезалежність УПЦ
Особа
Ахтем Чийгоз
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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Федоров Федор
Федоров Федор
Получение томоса вернёт Крым .....Такое заявление сделал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа....Чё та смеюсь..... Меджлис о томосе,который вернёт Крым....
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