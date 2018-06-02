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Повені та селеві потоки: рятувальники розповіли, де чекати на небезпеку в Україні

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На Західній Україні 3 та 4 червня очікується дощовий паводок на річках басейнів Прута та Сірету.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр, що рівень води підніметься на 0,3 -1,0 метрів у порівнянні з зафіксованим на 8:00 1 червня.

"В басейнах Прута та Сiрету при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків", - підкреслили в ДСНС.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Об'єкт
ГосЧС
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