Повені та селеві потоки: рятувальники розповіли, де чекати на небезпеку в Україні

На Західній Україні 3 та 4 червня очікується дощовий паводок на річках басейнів Прута та Сірету.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр, що рівень води підніметься на 0,3 -1,0 метрів у порівнянні з зафіксованим на 8:00 1 червня.

"В басейнах Прута та Сiрету при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків", - підкреслили в ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомили, що на вихідних відбудеться похолодання по всій території України і місцями пройдуть дощі.