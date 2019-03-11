Повалить сніг і підніметься буря: синоптики уточнили погодний апокаліпсис в Україні

У понеділок, 11 березня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. При цьому в Карпатах випаде сильний сніг.

По всій території буде хмарно з проясненнями, повідомляє Укргідрометцентр. "11 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах та на Прикарпатті 29-34 м/с, вночі на високогір'ї Карпат сильний сніг", – йдеться в повідомленні.

Також очікується невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом, вночі у західних областях помірні опади, лише в південній частині без істотних опадів.

Погода в Україні "КП в Україні"

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті, в Одеській області та в Криму – 3-8° тепла; вдень у західних і північних областях – 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на півдні країни до 18°. На високогір'ї Карпат вночі сильний, вдень помірний сніг, температура протягом доби 1-6° морозу.

У Києві та області 11 березня вранці та вдень теж очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 10 березня, деякі регіони України спіткав потужний ураган. Так, у Києві вітер валив дерева і зривав конструкції.

У Львові сильний вітер зірвав покрівлю з двоповерхового житлового будинку по вулиці Рибній. Також були пошкоджені й інші будинки.

В Одесі та області у неділю, 10 березня, сильний ураганний вітер повалив дерева, рекламні стовпи і зірвав покрівлю багатоповерхівки.

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