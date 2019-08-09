Повалило дерева і стовпи: в Миколаєві розбушувалася надсильна буря

У Миколаєві в п'ятницю, 9 серпня, різко погіршилася погода.

Портал 0512.com.ua повідомляє, що в місті розбушувався ураган, який встиг повалити безліч дерев і великі гілки.

Крім того, на вул. Чкалова після сильного пориву повалився стовп (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Буря в Миколаєві 0512.com.ua

Управління з питань НС та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради попередило жителів про небезпечну погодну ситуацію.

Згідно з прогнозом синоптиків, до кінця доби в Миколаєві очікуються грози, град, місцями шквали 25-28 м/с. Негода продовжиться і вночі 10 серпня.

Людям порадили за можливості залишатися вдома й утриматися від прогулянок або поїздок для власної безпеки і для уникнення травм.

Буря в Миколаєві 0512.com.ua

Буря в Миколаєві 0512.com.ua

Буря в Миколаєві 0512.com.ua

Буря в Миколаєві 0512.com.ua

Буря в Миколаєві 0512.com.ua

Буря в Миколаєві 0512.com.ua

Буря в Миколаєві 0512.com.ua

Буря в Миколаєві 0512.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 3 серпня, в Одесі пройшла масштабна злива. У результаті в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і трапилися зсуви.

Недалеко від села Південне Білгород-Дністровського району Одеської області 25 вихованців спортивної школи потрапили в пастку потужної бурі, що накрила регіон.

У селі Молога Білгород-Дністровського району через негоду зійшов селевий потік, який убив одну людину. Він був такої сили, що зміг зірвати з фундаменту двоповерховий будинок.

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