Потяги в ОРДЛО: в МЗС висловили категоричну позицію

Українська влада поки не ухвалила рішення про відновлення залізничного сполучення з непідконтрольними районами Донецької та Луганської областей

Більше того, як розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час години запитань до уряду у Верховній Раді, мови про це зовсім немає, передають "Новости Донбасса".

"Про залізничне сполучення поки мови немає. Йдеться тільки про відкриття додаткових пунктів пропуску для гуманітарних потреб. І таке доручення отримала Тристороння контактна група, вона над цим працює", – сказав чиновник.

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На запитання про те, коли будуть відкриті додаткові пункти пропуску в Золотому, Щасті і Дьоміно-Олександрівці, Боднар зазначив, що готовність України в цьому питанні є, проте це треба узгодити з іншою стороною конфлікту.

"Це треба узгодити, щоб не було зриву з тієї сторони, бо з нашого боку готовність є", – пояснив заступник глави МЗС.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко припустив можливість відновлення залізничного сполучення з окупованими районами Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у компанії "Укрзалізниця" розраховують, що до 2023 року буде відновлене залізничне сполучення з Донецькою та Луганською областями, яке було припинене у березні 2017 року. Відповідна інформація міститься у новій стратегії УЗ.

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