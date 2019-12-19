"Потворна секс-комедія": українці розкритикували бійку в Раді через землю

У мережі активно обговорювали бійку на засіданні аграрного комітету Верховної Ради, коли народні депутати блокували роботу і влаштували сутички між собою.

Активну участь брав нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка розкидала папери. А Ківа обзивав колег зрадниками народу і закликав українців припинити "це безумство".

Українці в соцмережах активно обговорювали цю бійку в комітеті.

"Подивилася, як Юля спокійно і відчужено розкидає папірці під час бійки в комітеті. І обличчя у неї, як у маленької дівчинки. Що не кажіть, але це чистий Бунюель (Луїс Бунюель – режисер)", – написала в Facebook журналістка Наталя Влащенко.

На її пост економіст Михайло Кухар відповів: "Коли цинічна бабулька робить з себе інфантильну дівчинку – це потворна секс-комедія Озона (Франсуа Озон – режисер), а не Бонюель".

Бійка в Раді Скріншот

Журналіст Юрій Смирнов в мережі зазначив, що на аграрному комітеті відбувалася "найнатуральніший Содом і Гоморра".

"Бий своїх, щоб чужі боялися ... Батьківщина і ОТЗЖ заблокували засідання комітету. "Смотрящіє" за порядком Ілля Ківа і Вадим Івченко не підпускають нікого до центрального мікрофону", – написав він.

Смирнов додав, що бійка в Раді дійшла до абсурду, коли "Ківа так захопився штовханням всіх і вся навколо себе, що не помітив, як почав штовхати і однопартійця Нестора Шуфрича".

"Той почав призивати до розуму Ківі: "Ілля, це я! Ілля! Це я! Ілля, стоп!". Ківа не відразу зрозумів, що намагається заметіль Шуфрича і тільки через кілька секунд розібрався в ситуації", – додав він.

Журналіст Марина Данилюк-Ярмолаєва в мережі написала, що художник Ієронім Босх зобразив аграрний комітет ще в 1500 році.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський натякнув, що може допомогти силою розблокувати роботу аграрного комітету Верховної Ради.

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