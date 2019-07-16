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"Потужний кредит довіри": Порошенко привітав нову главу Єврокомісії

1.6т Читати матеріал російською

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав Урсулу фон дер Ляйен із призначенням на пост президента Європейської Комісії.

Відповідний пост він опублікував у своєму Twitter. "Щиро вітаю пані Урсулу фон дер Лейен – нового президента Європейської Комісії!" – написав п'ятий президент.

"Сьогоднішнє обрання абсолютною більшістю Європейського Парламенту є потужним кредитом довіри і відповідальності за майбутнє розвитку Об'єднаної Європи", – додав він.

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Урсула фон дер Лейен

Урсула фон дер Лейен

BBC

Крім того, Порошенко висловив сподівання, що за її керівництва інтеграція Єврокомісії з Україною вийде на якісно новий рівень. "Дуже сподіваюся на ваше лідерство для виведення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС на якісно новий амбітний рівень. Об'єднані ми сильніші у боротьбі за нашу Європу!" – зазначив лідер "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 17 липня, команда "ЄС" вирушає до Страсбургу для проведення стратегічних переговорів із європейськими партнерами. Порошенко поділився деталями.

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Особи
Петро Порошенко Урсула фон дер Ляйен
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
А кто такой Порошенко на сегодняшний день ,чтобы поздравлять Урсулу?Просто частное лицо на которого завели уголовные дела и чего то строчащее в Твиттер.
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Ну да, единственный, кто сейчас может помочь Украине это Урсула-гинеколог!
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Шниперсон Изя
Шниперсон Изя
Kudryashov Aleksandr, А тобі вже допоможе тільки лоботомія!
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Сало Уронили
Сало Уронили
8 уголовных дел открыто на хряка,а он такой весь важный.ну-ну .ждем 21 числа
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