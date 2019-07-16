"Потужний кредит довіри": Порошенко привітав нову главу Єврокомісії

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав Урсулу фон дер Ляйен із призначенням на пост президента Європейської Комісії.

Відповідний пост він опублікував у своєму Twitter. "Щиро вітаю пані Урсулу фон дер Лейен – нового президента Європейської Комісії!" – написав п'ятий президент.

"Сьогоднішнє обрання абсолютною більшістю Європейського Парламенту є потужним кредитом довіри і відповідальності за майбутнє розвитку Об'єднаної Європи", – додав він.

Урсула фон дер Лейен BBC

Крім того, Порошенко висловив сподівання, що за її керівництва інтеграція Єврокомісії з Україною вийде на якісно новий рівень. "Дуже сподіваюся на ваше лідерство для виведення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС на якісно новий амбітний рівень. Об'єднані ми сильніші у боротьбі за нашу Європу!" – зазначив лідер "ЄС".

Дуже сподіваюся на ваше лідерство для виведення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС на якісно новий амбітний рівень. Об'єднані ми сильніші у боротьбі за нашу Європу! — Петро Порошенко (@poroshenko) July 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 17 липня, команда "ЄС" вирушає до Страсбургу для проведення стратегічних переговорів із європейськими партнерами. Порошенко поділився деталями.

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