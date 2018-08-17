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Води по пояс! Потужна злива затопила Львів. З'явилися фото і відео

25.1тЧитати новину російською

Потужна злива з грозою 17 серпня накрила Львів, у результаті низка вулиць у місті була затоплена.

Користувачі соцмереж повідомляють, що через негоду в центрі Львова і на околицях утворилися величезні пробки.

Зокрема, рівень води досяг метра на вулиці Сахарова. На перехресті зупинилися автобуси, в яких через підтоплення заблоковані пасажири. Привокзальна площа, вулиці Бандери і Чорновола також виявилися затоплені. Також вода залила підземні переходи.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував у Facebook численні фото і відео наслідків стихії.

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Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на четвер, 16 серпня, Києвом пройшлася потужна злива, що супроводжувалася сильними поривами вітру і градом. Особливо постраждала центральна частина столиці - утворилися гори сміття.

Читайте всі новини по темі "Погода у Львові" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Погода у Львові
Місце
УкраїнаЛьвів
Об'єкт
погода
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Anti-banderos
Anti-banderos
"...улицы Бандеры и Чорновола также оказались затоплены" Как улицу назовешь, так она и поплывет.
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
С начала года Крым посетили более 4,3 млн туристов из России, с Украины, из ближнего и дальнего зарубежья. Это на 28% больше показателя 2017-го.
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0
1
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey, иностранные туристы привезли в Крым - ок. 4 млрд $
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0
1
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Укропы плавают в собственных фекалиях )
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0
1
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Graff Alekss, к людям следует обращаться - на человечьем языке, быдло нерусское.
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1
0
Graff Alekss
Graff Alekss
Banderacaput Sergey, svinii ryskie fekalii sobiraite, khuilo bust svini sobirayt ppostavit v Sevastoploe, v desjt raz bolse,kak sam rostom khyilo Evgenii Panasenkov. Laima Vaikyle otkazala vustypat ne tolko v Krumy,a vaase vezde,no pered svinjmi ryskimi, tak bulo skazano Evgeniem Panasekovum
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