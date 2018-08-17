Води по пояс! Потужна злива затопила Львів. З'явилися фото і відео

Потужна злива з грозою 17 серпня накрила Львів, у результаті низка вулиць у місті була затоплена.

Користувачі соцмереж повідомляють, що через негоду в центрі Львова і на околицях утворилися величезні пробки.

Зокрема, рівень води досяг метра на вулиці Сахарова. На перехресті зупинилися автобуси, в яких через підтоплення заблоковані пасажири. Привокзальна площа, вулиці Бандери і Чорновола також виявилися затоплені. Також вода залила підземні переходи.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував у Facebook численні фото і відео наслідків стихії.

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

Євген Муджирі / Facebook

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на четвер, 16 серпня, Києвом пройшлася потужна злива, що супроводжувалася сильними поривами вітру і градом. Особливо постраждала центральна частина столиці - утворилися гори сміття.