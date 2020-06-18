Потужна злива на Вінниччині затопила село. Фото
17 червня потужна злива обрушилася на Вінницьку область. Найбільше постраждало село Клембівка.
За повідомленням пресслужби Головного управління обласної ДСНС, підтопленими виявилися 5 будинків, 8 присадибних ділянок, 5 колодязів і 300 метрів вулиці (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця новини).
До ранку 18 червня рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали 520 м куб. води з будинків і подвір'їв. Ліквідувати наслідки негоди рятувальникам допомогли місцеві жителі.
У повідомленні зазначено, що транспортне сполучення не порушено.
Представники органів влади провели подвірні обходи, щоб оцінити розміри збитків. Засідання районної комісії ТЕБ та НС планують провести 18 червня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині після дощу затопило місто і села.