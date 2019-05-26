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/Суспільство

"Потужна гармата!" В Україні створять супер-БТР для "штормових беретів"

5.8тЧитати матеріал російською

Морська піхота Збройних сил України незабаром отримає нові БТР на базі машини "Отаман", які допоможуть у захисті українських позицій від противника на Донбасі.

Про це розповів у сюжеті "ТСН" командувач Морської піхоти Юрій Содель. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, потужна гармата і захищений бронею екіпаж вкрай необхідний в умовах постійних обстрілів терористів. Так, Содель розповів, що на позиціях ЗСУ регулярно вибухають ворожі протитанкові снаряди.

Новини
ЗСУ отримають на озброєння новітню бронемашину: фото і відео
"Отаман"

"Отаман"

Вікіпедія

Відзначається, що перші бронетранспортери передадуть ЗСУ на випробування вже восени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області успішно випробували ракети зі збільшеною дальністю дії "Вільха-М" і з касетною бойовою частиною "Вільха-Р"

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Теми
озброєнняОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ЗСУООС
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Юг Руси
Юг Руси
Гроза "российско-оккупационных войск" . Его наверно и ПТУРы не берут? 😆
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Иванов Петр
Иванов Петр
Во блин. На подходе самодвижущийся "Молот"😵
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Петров Александр
Петров Александр
По виду, так просто говно.
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