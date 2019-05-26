"Потужна гармата!" В Україні створять супер-БТР для "штормових беретів"

Морська піхота Збройних сил України незабаром отримає нові БТР на базі машини "Отаман", які допоможуть у захисті українських позицій від противника на Донбасі.

Про це розповів у сюжеті "ТСН" командувач Морської піхоти Юрій Содель. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, потужна гармата і захищений бронею екіпаж вкрай необхідний в умовах постійних обстрілів терористів. Так, Содель розповів, що на позиціях ЗСУ регулярно вибухають ворожі протитанкові снаряди.

"Отаман" Вікіпедія

Відзначається, що перші бронетранспортери передадуть ЗСУ на випробування вже восени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області успішно випробували ракети зі збільшеною дальністю дії "Вільха-М" і з касетною бойовою частиною "Вільха-Р"

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