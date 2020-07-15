Потрійний одеколон, денатурат і брага: названо найстрашніші напої з СРСР

У СРСР люди, схильні до алкоголізму, часто вдавалися до того, що пили досить страшні напої, деякі з яких містили навіть отруту.

До таких можна віднести денатурат, "табуретовку", "горілку-сучок" і безліч інших. Про них у матеріалі на Live Journal розповів білоруський блогер Максим Мірович.

"Коли я вивчав цю тему – найбільше мене вражало те, як люди могли все це вживати, адже це справжнісінька отрута, яку навіть нюхати не можна, не те що пити – наслідки від вживання таких напоїв були найчастіше плачевними", – підкреслив він.

Потрійний одеколон (https://maxim-nm.livejournal)

Водночас блогер зазначив, що "тормозуху" і "синенький" радянські люди стали пити не в Перебудову, як вважають деякі, пояснюючи тим, що тоді народ збіднів, а алкоголь заборонили. За словами Міровича, люди "пиячили без міри всяке розпуста" і задовго до того часу і навіть в дореволюційні роки.

денатурат (https://maxim-nm.livejournal)

Одним із найекстремальніших напоїв радянських людей він назвав "Бориса Федоровича" і "тормозуху", які пили найчастіше на виробництвах, від безвиході. Як пояснив блогер, "тормозухою" в розмовній мові називали гальмівну рідину, яка в достатку була в армійських ротах і на всіляких автобазах. Її зазвичай зливали у відро просто з автомобіля.

У СРСР пили денатурований спирт (https://maxim-nm.livejournal)

Тоді як ім'ям "Борис Федорович" (або Федотович) називали клей "БФ", який представляв собою фенолформальдегідну смолу, розчинену в етиловому спирті, ацетоні або хлороформі.

Серед інших небезпечних речовин, які вживали в СРСР, Мірович вказав денатурат (званий також "денатурчик", "синенький" і "зелененький") і "табуретовку".

У СРСР робили настоянки з клею (https://maxim-nm.livejournal)

До того ж другий напій, як відомо, був рідиною із ферментованого столярного клею, який "квасили", а після примудрялися вигнати з нього самогон.

У СРСР часто пили "брагу" (https://maxim-nm.livejournal)

Також у СРСР пили "брагу" – так називали безліч різних напоїв, однак у них була спільна технологія приготування: обов'язковими компонентами були цукор, дріжджі і вода. А ще "горілку сучок" – гідролізний спирт, який "виробляли" з "чорної патоки", а по суті деревини, зацукрованої гідролізним способом.

Один із алкококтейлів у СРСР (https://maxim-nm.livejournal)

Крім цього, в Союзі вживали навіть "Коньяк три кісточки" й інші одеколони, до того ж як розведеними, так і ні.

Алкоголічні коктейлі в СРСР змішували зокрема й із парфумів (Https: //maxim-nm.livejournal)

"Найбільш популярними і перевіреними напоями цієї серії були, власне, одеколон "Потрійний" і лосьйон для догляду за нормальною і жирною шкірою обличчя "Огірковий =" – ці одеколни були не сильно смердючими, містили багато спирту і залишали "благородний перегар" Кельнської води", – розповідає Мірович.

Алкококтейль із СРСР (https://maxim-nm.livejournal)

Ще він відзначив такі страшні напої з СРСР, як алкоголічні коктейлі – це: "Ханаанський бальзам", "Сльоза комсомолки", "Дух Женеви" і "Сучий потрох". Сюди ж блогер відніс настоянку календули, "бояру" і скломий.

Один із найстрашніших напоїв у СРСР (https://maxim-nm.livejournal)

У СРСР пили настоянку календули, "бояру" і скломий (https://maxim-nm.livejournal)

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