Головна Новини
16 квітня • оновлено в 10:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Вчена-генетик розповіла про головну проблему тесту на COVID-19

844
Читати матеріал російською

Українські експрестести, який продаються в аптеках, не можуть точно визначити у людини коронавірус. Навіть найякісніші дають результат з точністю в 50-70%.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це OBOZREVATEL розповіла провідна наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН, докторка біологічних наук Оксана Півень. За її словами, тест показує наявність антитіл у крові людини. Але є ймовірність, що на момент перевірки людина вже хвора, але необхідних антитіл ще немає.

"Може статися така ситуація, що людина захворіла COVID-19, але пройшло недостатньо часу і жодних антитіл тест не покаже. Їх або мало, або зовсім ще немає. Тому тест потрібно обов'язково повторити на 5-6 день, лікар обов'язково про це скаже", – пояснила Оксана Півень, а також додала:

"Приклади антитіл для тестів виробники беруть з імуноглобулінів, які організм виробляє абсолютно на будь-яку інфекцію, не тільки на коронавірусну. До того ж є швидкі імуноглобуліни, а є ті, які виробляються через кілька днів", – розповіла фахівчиня.

Один з таких тестів, який можна купити в аптеках за 500-600 грн

Один з таких тестів, який можна купити в аптеках за 500-600 грн

Вчена наголосила, що найкращий експрестест має чутливість 50-70%. Завжди буде мінімум 30% імовірність, що він не точний. "У будь-якому разі, після експреса потрібно робити ПЛР. Тільки тоді лікар зможе точно визначити, хворі ви на коронавірус чи ні", – наголосила співробітниця Інституту.

Вона додала, що проконтролювати вартість та ефективність тестів, які продаються в аптеках досить складно. Тому найкраще тестування робити під наглядом лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українським вченим і медикам п'ятими в світі вдалося розробити власні імуноферментні тест-системи для визначення антитіл до нового типу коронавируса COVID-19 в організмі людини.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги