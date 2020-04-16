Вчена-генетик розповіла про головну проблему тесту на COVID-19

Українські експрестести, який продаються в аптеках, не можуть точно визначити у людини коронавірус. Навіть найякісніші дають результат з точністю в 50-70%.

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Про це OBOZREVATEL розповіла провідна наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН, докторка біологічних наук Оксана Півень. За її словами, тест показує наявність антитіл у крові людини. Але є ймовірність, що на момент перевірки людина вже хвора, але необхідних антитіл ще немає.

"Може статися така ситуація, що людина захворіла COVID-19, але пройшло недостатньо часу і жодних антитіл тест не покаже. Їх або мало, або зовсім ще немає. Тому тест потрібно обов'язково повторити на 5-6 день, лікар обов'язково про це скаже", – пояснила Оксана Півень, а також додала:

"Приклади антитіл для тестів виробники беруть з імуноглобулінів, які організм виробляє абсолютно на будь-яку інфекцію, не тільки на коронавірусну. До того ж є швидкі імуноглобуліни, а є ті, які виробляються через кілька днів", – розповіла фахівчиня.

Один з таких тестів, який можна купити в аптеках за 500-600 грн

Вчена наголосила, що найкращий експрестест має чутливість 50-70%. Завжди буде мінімум 30% імовірність, що він не точний. "У будь-якому разі, після експреса потрібно робити ПЛР. Тільки тоді лікар зможе точно визначити, хворі ви на коронавірус чи ні", – наголосила співробітниця Інституту.

Вона додала, що проконтролювати вартість та ефективність тестів, які продаються в аптеках досить складно. Тому найкраще тестування робити під наглядом лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українським вченим і медикам п'ятими в світі вдалося розробити власні імуноферментні тест-системи для визначення антитіл до нового типу коронавируса COVID-19 в організмі людини.

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