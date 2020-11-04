Потрібно судити відповідальних за брак кисневих балонів
В країні не вистачає медичного кисню.
Точніше.
Не самого кисню, а ємностей, куди потрібно його заправляти, щоб доставляти в лікарні.
Всі ємності, які можна - вже використовують, але цього не вистачає. А більше взяти ніде.
Все як завжди.
В Україні балони не виробляють.
У продажу їх немає.
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В стране не хватает медицинского кислорода.
Точнее.
Не самого кислорода, а ёмкостей, куда нужно его заправлять, чтобы доставлять в больницы.
Все ёмкости, которые можно - уже используют, но этого не хватает. А больше взять негде.
Все, как обычно.
В Украине баллоны не производят.
В продаже их нет.
Во всем цивилизованном мире, уже давно ушли от такого архаизма, как обеспечение больницы кислородом при помощи привоза и замены баллонов.
Там, прямо на территориях больниц ставят кислородные станции, которые этот кислород на месте вырабатывают и подают к койкам.
Современные системы - это станции которые получают кислород из воздуха плюс к этому - это целая система разводки кислорода по всему учреждению, включая специальные компрессоры для ИВЛ!
У нас же.
Даже в Киеве, абсолютное большинство больниц получает кислород от поставщиков - в баллонах.
Баллоны с кислородом возят в больницы, как бутыли с водой в офисы.
Почему?!
Потому что 25 лет всем было пох*й.
Деньги на установку автономных кислородных станций не выделялись, а поставки кислорода в баллонах всегда были локальным бизнесом администрации больниц.
На этой неделе.
В Кабмине вдруг поняли, что в больницах не хватает кислорода, потому что в стране нет ёмкостей.
Но ведь.
Проблема с кислородом - это известная проблема неподготовленности лечебных учреждений к резкому увеличению потребности в кислороде!
Стоит больница, где вся система обеспечения кислородом создавалась еще при СССР (а это большинство наших больниц). Она позволяет обеспечить кислородом, в основном, только отделения реанимации и операционные.
А это небольшое количество коек!
А сейчас.
При коронавирусе - это количество коек, которым нужен кислород увеличилось в 10 раз!!!
Вот вы обыватель.
Скажите, способна ли старая система обеспечения кислородом это выдержать? Конечно нет!
А если ещё к этой системе подключить современные дыхательные аппараты?
Поэтому.
Проблема в модернизации всей системы обеспечения кислородом наших больниц была абсолютно очевидна всем причастным ещё в марте.
Тогда скажите.
Что С*КА мешало?
Теперь же.
Они обрывают все телефоны в поисках ёмкостей !!!! для хранения и транспортировки кислорода.
Но их нет.
Аналогия простая.
В маленьком офисе обычно пьют воду, которую доставляют в бутылях. В большой же офис выгоднее ставить фильтр на месте.
Так вот.
Бутыли закончились и взять их негде, а фильтр не поставили.
Представьте
Вы хозяин коворкинга, где пьют воду в бутылях. У вас всегда было 10 бутылей на 50 человек.
8 месяцев назад вам сказали, что в ноябре будет п*здец и количество людей в офисе пьющих воду может увеличиться в 10 раз.
А вы так и не поставили питьевой фильтр на кран и не купили новые бутыли.
Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь - неужели вам этого было мало, чтобы закупить кислородные баллоны?!
Не ИВЛ.
Не КТ.
Обыкновенные ёмкости.
Неужели вам тупорылым из МОЗ и Кабмина было непонятно 8 месяцев назад, что при увеличении количества COVID больных нужно будет больше коек и больше кислорода, а значит больше ёмкостей для его хранения и транспортировки?!
За 8 месяцев.
Можно было легко по всей стране в опорных больницах поставить новые автономные кислородные станции, сделать разводку и обеспечить бесперебойным медицинским кислород пациентов не только на период коронавируса, но и на десятилетия вперёд.
Вместо этого.
Вы с*ки ищите и не можете найти в ноябре обыкновенные металлические баллоны.
Вас не увольнять надо - вас судить надо.
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