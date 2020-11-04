В країні не вистачає медичного кисню.

Точніше.

Не самого кисню, а ємностей, куди потрібно його заправляти, щоб доставляти в лікарні.

Всі ємності, які можна - вже використовують, але цього не вистачає. А більше взяти ніде.

Все як завжди.

В Україні балони не виробляють.

У продажу їх немає.

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В стране не хватает медицинского кислорода.

Точнее.

Не самого кислорода, а ёмкостей, куда нужно его заправлять, чтобы доставлять в больницы.

Все ёмкости, которые можно - уже используют, но этого не хватает. А больше взять негде.

Все, как обычно.

В Украине баллоны не производят.

В продаже их нет.

Во всем цивилизованном мире, уже давно ушли от такого архаизма, как обеспечение больницы кислородом при помощи привоза и замены баллонов.

Там, прямо на территориях больниц ставят кислородные станции, которые этот кислород на месте вырабатывают и подают к койкам.

Современные системы - это станции которые получают кислород из воздуха плюс к этому - это целая система разводки кислорода по всему учреждению, включая специальные компрессоры для ИВЛ!

У нас же.

Даже в Киеве, абсолютное большинство больниц получает кислород от поставщиков - в баллонах.

Баллоны с кислородом возят в больницы, как бутыли с водой в офисы.

Почему?!

Потому что 25 лет всем было пох*й.

Деньги на установку автономных кислородных станций не выделялись, а поставки кислорода в баллонах всегда были локальным бизнесом администрации больниц.

На этой неделе.

В Кабмине вдруг поняли, что в больницах не хватает кислорода, потому что в стране нет ёмкостей.

Но ведь.

Проблема с кислородом - это известная проблема неподготовленности лечебных учреждений к резкому увеличению потребности в кислороде!

Стоит больница, где вся система обеспечения кислородом создавалась еще при СССР (а это большинство наших больниц). Она позволяет обеспечить кислородом, в основном, только отделения реанимации и операционные.

А это небольшое количество коек!

А сейчас.

При коронавирусе - это количество коек, которым нужен кислород увеличилось в 10 раз!!!

Вот вы обыватель.

Скажите, способна ли старая система обеспечения кислородом это выдержать? Конечно нет!

А если ещё к этой системе подключить современные дыхательные аппараты?

Поэтому.

Проблема в модернизации всей системы обеспечения кислородом наших больниц была абсолютно очевидна всем причастным ещё в марте.

Тогда скажите.

Что С*КА мешало?

Теперь же.

Они обрывают все телефоны в поисках ёмкостей !!!! для хранения и транспортировки кислорода.

Но их нет.

Аналогия простая.

В маленьком офисе обычно пьют воду, которую доставляют в бутылях. В большой же офис выгоднее ставить фильтр на месте.

Так вот.

Бутыли закончились и взять их негде, а фильтр не поставили.

Представьте

Вы хозяин коворкинга, где пьют воду в бутылях. У вас всегда было 10 бутылей на 50 человек.

8 месяцев назад вам сказали, что в ноябре будет п*здец и количество людей в офисе пьющих воду может увеличиться в 10 раз.

А вы так и не поставили питьевой фильтр на кран и не купили новые бутыли.

Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь - неужели вам этого было мало, чтобы закупить кислородные баллоны?!

Не ИВЛ.

Не КТ.

Обыкновенные ёмкости.

Неужели вам тупорылым из МОЗ и Кабмина было непонятно 8 месяцев назад, что при увеличении количества COVID больных нужно будет больше коек и больше кислорода, а значит больше ёмкостей для его хранения и транспортировки?!

За 8 месяцев.

Можно было легко по всей стране в опорных больницах поставить новые автономные кислородные станции, сделать разводку и обеспечить бесперебойным медицинским кислород пациентов не только на период коронавируса, но и на десятилетия вперёд.

Вместо этого.

Вы с*ки ищите и не можете найти в ноябре обыкновенные металлические баллоны.

Вас не увольнять надо - вас судить надо.

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