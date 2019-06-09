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"Потрібно рвати шакалів!" Муждабаев закликав "кіборгів" розгромити "русскій мір" в Раді

1.1тЧитати матеріал російською

Дострокові вибори в ВР ризикують перетворитися в тріумф проросійських сил, які докладуть усіх зусиль, щоб повернути Україну в сферу впливу РФ.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив журналіст Айдер Муждабаев, попередивши, щонаступна Рада буде парламентом ригов і популістів, які кинуться повертати країну в домайдан і крок за кроком здавати Росії.

Айдер Муждабаев

Айдер Муждабаев

"Радіо свобода"

"Вони набіжать і будуть із задоволенням відкушувати від України Майдану один шматок за іншим. Реваншисти, байдужих буде там більшість, це вже ясно за всіма опитуваннями. Європейського ліберального парламентаризму в найближчі 5 років не передбачається", - йдеться в заяві.

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При цьому він підкреслює: іншою – і більш важливою - проблемою є слабкість і війна за рейтинги серед проукраїнських політиків – "На відміну від згуртованих, "керованих Кремлем януковощей".

"Потрібно буде зривати голосування, відтягати умовних мураєвих з трибуни, викидати з залу на вулицю, куди скликати народ. Потрібні такі депутати, які в меншості будуть диктувати більшості: не заступати за прапорці! Щоб більшість боялася - і їх в сесійній залі, і вулицю. Це повинна бути непробивна стіна, "список кіборгів", ДАП проти доб і геп. Поки ні в якому списку, ні в усіх разом таких немає", - резюмував Муждабаев.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в списку партії "Опозиційна платформа – За життя" виявився колишній нардеп від "Партії регіонів" Віталій Борт, який підтримав псевдореферендум на Донбасі в 2014 році.

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Україна
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