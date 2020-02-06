Знімаючись у фільмах для дорослих, наприклад, в Чехії, можна заробити тижневу зарплату за дві години, але для цього необхідні сталеві нерви і надзвичайна витривалість.

Деякими секретами про роботу в порноіндустрії на умовах анонімності поділилася дівчина з Закарпаття, пише mukachevo.net.

Українка розкрила правду про зйомки в порно Ілюстрація/Pixabay

Дівчина розповіла, що кілька років тому вона вирушила на заробітки до Чехії, де познайомилася зі своїм хлопцем. Обидва працювали на заводах і часто міняли місце роботи, щоб знайти вигідніші умови.

Від знайомих пара дізналася про можливість заробити на кіно для дорослих. "У Чехії оголошення такого роду можна знайти на відповідних дошках автовокзалу або в газеті", – зізналася дівчина.

За її словами, в Чехії, яка є одним з лідерів у виробництві порнографії, в цьому бізнесі пропонують "легкі" гроші – тижневу зарплату на заводі можна заробити за дві години. "Ми знайшли таку пропозицію в інтернеті, подзвонили, а потім відправили своє портфоліо, яке складалося з анкет і фотографій", – розповіла вона.

Компанія відразу зв'язалася з дівчиною і запропонувала пройти оплачувану кастинг, навіть погодившись на її умови – зніматися разом з хлопцем.

"Це не може нагадувати звичайний інтимний акт, адже в маленькій кімнаті нас було дуже багато. Мій хлопець не міг налаштуватися, а ще тобі завжди кажуть, як ставати і куди дивитися", – згадує дівчина.

Вона зазначає, що всього на зйомки пішло трохи більше двох годин. Після чого можна було одягатися і чекати результату. Коли агент вийшов, він розповів про умови подальшої співпраці. "Ось тут я заклякла. Мені запропонували контракт з прайс-листом, і там були такі речі, які я ніколи в житті не планувала б робити. Тобто, щоб добре заробити, треба було виконувати замовлення від інших компаній і за їхніми умовами", – розповіла дівчина.

Вона додала, що її хлопця взагалі не було в контракті, не дивлячись на те, що вони спочатку попереджали про готовність працювати тільки разом. Але агенти пояснили, що робота з одним сексуальним партнером не цікавить зараз їх, а ось щоб нормально заробити, потрібно робити "брудні речі".

"У підсумку нас ця пропозиція не влаштувала. Тоді ми отримали 350 євро на двох. Я не шкодую про свій досвід і можу сказати всім, що" легких "грошей не буває. Йти в порноіндустрію може людина, у якого залізні нерви і витривалість, адже мені вистачило і того години ", – резюмувала дівчина.

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