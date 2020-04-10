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10 квітня • оновлено в 22:54
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Чи повернуть українцям гроші за скасовану відпустку: з'явилося пояснення

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Українці можуть повернути гроші за зірваний з вини коронавірусу відпочинок у туроператора. Це займе кілька місяців.

Про це OBOZREVATEL розповіла прессекретарка TEZ-TOUR Україна Натела Кацадзе. За її словами, в договорах з клієнтами прописана така можливість, а їх права захищені законом.

"Зараз багато туроператорів, в тому числі і ми, просимо своїх клієнтів перенести дату і час відпочинку. Ми готові всіляко допомогти перебронювати готель. Також можемо заморозити кошти для наступної поїздки", – розповіла Натела.

Якщо ж туристи захочуть забрати свої гроші, то їм туроператор їх поверне, але не відразу та не всі.

"При ануляції можливі втрати у вигляді фактично понесених оператором витрат, розмір яких може скласти від 25% до 100% від вартості туру. При цьому визначення суми, належної до повернення, займе тривалий час, не менше півтора місяців, в зв'язку з тим, що партнери компанії (постачальники туристичних послуг) знаходяться за кордоном. Крім того, втрати можуть бути й через курсові коливання, так як повернення коштів здійснюється у гривні", – додала представник компанії.

Чи повернуть українцям гроші за скасовану відпустку: з'явилося пояснення

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на закриття неба і карантин для українців в готелях Єгипту, деякі вітчизняні туроператори продовжили надсилати співгромадян на відпочинок в жарку країну.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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