"Потрібні милиці": В'ятрович вказав на головну катастрофу України

Всі біди сучасної України пов'язані з тим, що протягом багатьох століть вона знаходилася під російським гнітом і не мала можливості відчути себе самобутньою державою.

До того ж все ускладнювався фізичним і культурним геноцидом, зазначив директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович в інтерв'ю "Українській правді".

"Проблема українців у тому, що ми – посткомуністична нація, яка знаходилася під тоталітарним режимом, а він ставив собі за мету переінакшувати людей, ламати суспільство. Ще гірше, що ми – нація постгеноцидна. Голодомор забрав життя мільйонів людей, і наслідки цього відчуваються в демографічному і психологічному плані досі", – говорить він.

Історик підкреслив, що на додачу до всього українці ще й є постколегіальною нацією, оскільки не мали своєї держави сотні років. У підсумку все це дало такий результат: в Україні сформувалося суспільство, яке значною мірою інфантильне і часто не готове всерйоз сприймати ті виклики, які є.

"Наше суспільство готове чути якісь солодкі речі, навіть усвідомлюючи, що вони брехливі, навіть розуміючи, що від сказаного будуть відмовлятися, називати це жартами. Це, на жаль, наслідки нашої важкої історії", – підкреслює В'ятрович.

За його словами, Україна зараз потребує законів про державну мову, тому що українську сотні років знищували. За таких обставин, впевнений директор УІНП, говорити про те, що вона відродиться без державної підтримки, не доводиться.

Володимир В'ятрович "Газета 2000"

"Щоб вона піднялася, потрібні державні милиці, які деякий час будуть тримати", – каже В'ятрович.

Він додав, що аналогічна ситуація і зі становленням національної пам'яті – поки держава не може обійтися без тимчасових спеціальних інститутів.

"Тому що ми є країною, де національна пам'ять була навмисне знищена. Ви можете побачити, що країни, де існують інститути національної пам'яті, це – посткомуністичні країни. Немає інституту національної пам'яті у Британії, Франції, тому що в цьому немає необхідності. В Україні ця потреба тимчасова, нам необхідно створити умови для відновлення національної пам'яті і тоді, очевидно, цей інститут стане не потрібний. Але це все подолання нашого важкого минулого", – резюмував В'ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше В'ятрович попередив, що якщо українці відмовляться від досягнень, яких вдалося домогтися за роки після Майдану, то знову повернуться до тотальної російської експансії і втрати вектора розвитку як самобутня нація.

Він вважає, що всі досягнення Майдану українці стали сприймати як даність і тепер хочуть піддати забуттю тих людей, які зробили революційні зміни можливими.

Також В'ятрович попередив, що намір президента України Володимира Зеленського провести референдум про питання формату переговорів з Росією з приводу війни загрожує зникненням України.

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