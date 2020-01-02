"Потрібне щеплення від мишебратства": воїн ООС звернувся до українців з потужним закликом

Воїн Національної гвардії України, учасник Операції Об'єднаних сил на Донбасі Харитін Старський присвятив українцям сильний пост, в якому закликав самим будувати майбутнє своєї країни.

Він опублікував його на особистій сторінці у Facebook, відзначивши, що навколо є безліч людей, з яких варто брати приклад в боротьбі за українську Україну.

"Життя – це щоденні виклики, це боротьба. Життя – це війна, солдат, vivere militare est. Повторюй, поки не змиришся і не почнеш отримувати задоволення, бо слабким бути дуже легко. Досить сказати собі: "Ай, гори воно вогнем, все неправильно, всі д*біли, нехай розгрібають без мене!". Запам'ятай, що найскладніше тільки внутрішньо сильним людям", – зазначив захисник України.

Говорячи про особистий приклад, воїн зазначив, що давно мріє пожити заради себе і своїх близьких. Адже війна позбавила його дуже багатьох важливих речей: можливості побачити сім'ю, побачити нові країни, побратимів, життя яких вона забрала.

"Але мене щодня надихають незламні та ще тисячі людей, які роблять свою роботу, тому що це потрібно, бо без неї наш човен піде на дно. Це дуже різні люди, можливо, навіть вони багато в чому ворогують один з одним, але вони мають непорушні переконання, найголовніше з яких – сильна Україна. І звичайно ж, серед цих людей, які мене надихають, є кожен мій побратим, який сьогодні воює на фронті", – підкреслив Старський.

Воїн НГУ Харитін Старський Facebook Харитіна Старського

"Починаючи з 2013 року ми нарешті отримали можливість воювати проти окупаційного міжнародного тероризму під назвою "ватний мір". Воювати фізично, зі зброєю в руках. Я вважав і продовжую вважати, що це хороша, благородна справа, і Україна не зможе стати сильним геополітичним гравцем, поки не ізолює себе від впливу РФ. Я вважав і продовжую вважати, що для того, щоб перемогти імперію зла, потрібно воювати на її території, як це робили союзники у Другій світовій війні. Але найголовніше, що потрібно зробити, – це перемогти в головах, тому що саме там проходить найважливіша ділянка лінії фронту", – нагадав українцям нацгвардієць.

Він висловив переконання в тому, що сильній Україні потрібні сильні громадяни, відповідальна громадськість і всі інші складові її успішного майбутнього, яких поки немає.

"Нам потрібно побудувати потужну національну модель і дати народу щеплення від мишебратства, хитрож*пості та неповноцінності. Це єдина і найважливіша річ, яка потрібна для виживання України сьогодні. Ніякі ракети і танки не захистять народ, у якого немає гідності", – підкреслив Старський.

Саме тому, впевнений він, українцям потрібно побудувати бойове братерство на рівні суспільства і створити безстрашну команду сильних і чесних громадян.

"Нам потрібно поменше бидла, алкашів і споживачів. І побільше захисників, будівельників і творців. Ми повинні заслужити свою країну і більше вимагати від себе, заради того щоб нащадки сказали: "Дякую!". Щоб батьки не боялися відпускати дітей одних в школу, щоб на дитячих майданчиках не валялися шприци та закладки, щоб нам було не соромно приймати гостей з інших країн. Щоб люди отримували гідну з/п і при цьому були спокійні за використання своїх податків. І найголовніше, щоб більше ніхто не зазіхав на нашу свободу", – поділився своєю мрією захисник України.

Підсумовуючи, він нагадав українцям, що метою будь-якої боротьби є перемога, а це саме те, на що заслуговує Україна і кожен з її громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Старський проникливо звернувся до українців із закликом боротися за рідну мову. Він нагадав, що просто зараз патріоти навіть за лінією фронту віддають життя за право бути собою.

Також воїн написав сильний пост про українську націю і закликав не боятися перед обличчям окупанта. Він нагадав, що ще нікому не вдавалося приручити волелюбних українців.

Крім того, офіцер НГУ поділився зворушливою мрією: він хоче звільнити від російської окупації Крим, в'їхавши туди на БТР з кримськотатарським прапором.

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