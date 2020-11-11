Богомолець закликала ввести локдаун в Україні: не залишилося ні сил, ні ліжок

Карантин вихідного дня істотно не вплине на зниження темпів поширення коронавірусу в Україні, потрібен повний локдаун на 2 тижні.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "На сьогодні зупинити захворюваність можуть тільки значно жорсткіші міри. На 2 тижні, щоб усі ті, хто інфікувався, були виявлені й перехворіли, і щоб за цей час не було нових інфікувань", – пояснила вона.

Лікарка наголосила, що уряд спізнився з карантином вихідного дня. "Є речі, які потрібно робити тоді, коли вони потрібні. Я говорила про карантин вихідного дня у вересні і на початку жовтня. Зараз карантин вихідного дня особливо не вплине на збільшення чи зменшення захворюваності", – заявила вона.

За словами Богомолець, протягом 2 чи 3 тижнів локдауну захворюваність продовжуватиме зростати, "але потім жорсткими методами можна її приборкати".

На думку лікарки, уряд не налаштований на радикальні дії, оскільки "бавиться в популізм" і намагається робити лише кроки, які подобаються громадянам.

"У медиків не залишилося ні сил, ні ліжок, ні кисню. Наразі те, що робить уряд, призведе до медичного сортування. Ви або ваші близькі просто можуть стати тими людьми, до яких черга просто ніколи не дійде", – підсумувала Богомолець.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив: жорсткий карантин в Україні буде складно пережити з економічної точки зору, але в разі потреби такі заходи будуть розглядатися. У МОЗ повідомили, що в Україні може бути запроваджений карантин вихідного дня.