1. Цікаво. Аеропорт Одеси віддали в експлуатацію приватній компанії. Ну, віддали, і віддали, скажете ви. Але є родзинка. Одного разу було порушено кримінальну справу про відчуження майна (комунальної власності – в приватну), а в липні 2019 року була змінено підслідність, і з Києва справу передано (упс) в Одесу. Справа про приховану приватизацію Одеського аеропорту стала розслідувати одеська ж поліція.

2. Німеччина не втомлюється шукати лазівки для дружби з Росією по Північному Потоку-2. Мова тепер йде про створення якогось фонду із захисту клімату, який повинен визнати трубопровід супер-пупер важливим для Німеччини. І юридично фірми-учасники будівництва надаватимуть послуги фонду, нібито таким чином вони зможуть уникнути санкцій.

* Оскільки за зовнішню політику у нас відповідає президент, а питання СП-2 для нас вкрай важливе, то наш можливий програш повинен бути записаний в особистий програш Зеленського.

** Нікого не цікавить, як він спав, що він їв, і яка в нього температура. Бийся там, де ти зобов'язаний.

3. А чи не побудувати нам на Закарпатті повноцінний полігон? Заодно і робота сепарам буде. І угорський гімн переб'є гучний, на всі груди, так, щоб дах зривало, гімн України. Посольство Угорщини назвало виконання їх гімну молитвою. Ну, ми б і помолилися. І за них, і за себе.

* Гугл говорить, що рота Нацгвардії в Берегово спрямована так і не була?

4. Задзеркалля. У Росії ООН "визнає" сепарів на Донбасі легітимними. В Росії ООН і звичайних українців визнає нацистами. В Росії ООН визнає, що Росія – центр Всесвіту.

* Я можу продовжити список:

– Без російської вакцини всі помруть;

– Без росіян в космос ніхто не літає. А Ілона Маска не існує;

– Не було б Росії – не було б світу! У сенсі – земної кулі.

Лікарняна палата з невстановленим діагнозом.

** Я за порадою друзів подивилася американський серіал "Хід королеви".

Оцініть красу фрази:

Потрапивши в Росію, я щаслива, що я – американка.