Потоп в Івано-Франківській області наробив біди щонайменше на 500 млн грн

Івано-Франківській області виділять першу фінансову допомогу для ліквідації наслідків повені в розмірі 500 мільйонів гривень.

Про це в середу, 24 червня, під час брифінгу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Рішення щодо виділення цих коштів з резервного фонду держави буде прийнято 25 червня на позачерговому засіданні Кабміну.

"Івано-Франківська область визначилася з першою необхідною фінансовою допомогою. На комісії з ТЕБ та НС протокольне рішення і зафіксували ці речі. Є звернення глави Івано-Франківської обладміністрації про початкову допомогу в сумі 500 млн грн для ліквідації наслідків повені та ліквідації загроз, які зараз є", – заявив він.

Крім цих грошей, необхідно виділити 82 млн грн на відновлення дамб і берегів, які також постраждали від негоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпатті, Буковина і Закарпаття.