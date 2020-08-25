Трагічно загинув 22-річний патрульний із Кривого Рогу. Фото

Дар'я Дурова Суспільство 21:22, 25.08.2020

У вівторок, 25 серпня, на водоймі трагічно загинув український патрульний Роман Татарчук, який служив у місті Кривий Ріг із 2018 року.

Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Патрульній поліції України. "У нашій поліцейської родині важка втрата", – сказано в повідомленні.

У поліції розповіли, що хлопець місяць тому відсвяткував свій 22-й день народження. Відомо, що він відпочивав на водоймі й потонув.

У патрульного залишилася дружина й однорічна дочка. Колеги поліцейського висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Роман Татарчук.
Facebook / Патрульна поліція України
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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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