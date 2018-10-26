Те, кто долгое время не жил в ОРДЛО или приезжает туда, побыв некоторое время в мирной части Украины, констатируют шок от увиденного. Некогда развитые промышленные урбанизированные районы превратились в пустошь. Уныние и тлен во всем. От пустынных улиц, разбитых дорог, пустых рядов на рынках, закрытых магазинов, забитых или зияющих пустотами окон до внутреннего опустошения людей.

И если экономическая разруха еще понятна - оккупанты не очень-то стремятся вкладывать в экономику непризнанного гетто, а местные просто разворовывают остатки былой жизни, надеясь, что когда их возьмут в Россию или вернут в Украину, все разбитое-разграбленное будет восстановлено, то вот моральные изменения в людях – пока еще загадка даже для самих жителей ОРДЛО.

Люди в ОРДЛО стали злыми и раздраженными, они винят в своих бедах любого встречного, любого заговорившего, стараются тут же излить злобу и желчь, открыто проклиная или угрожая камуфляжными родственниками. Отношение к Украине – отдельная тема. Даже проукраинские на 2014-й год жители ОРДЛО в большинстве изменились и стали негативно относится к Украине – "бросили, не отвоевали, не помогли выехать, развиваются там, а мы"…

Чаще всего режет слух в общении с еще вчера казалось бы единомышленниками "армия Порошенко", "эта ваша Украина" "мир любой ценой", "Украина ради мира на Донбассе должна", "а что вы для нас сделали", "кинули-предали-сдали", "почему не наступают", "нужен компромисс ради мира", "Украине нужно договариваться с Россией". Для них уже уступки и проигрыш Украины России – лишь важная часть стабилизации их личной жизни. Они готовы пожертвовать страной, лишь бы не стреляли, лишь бы в ОРДЛО вернулся 2013-й, лишь бы наладилось личное. Это ранит. Особенно тех, кто пожертвовал домами, жизнями, близкими, собой. Все меньше там с кем поговорить, все больше непонимания ситуации, все больше раздражения.

Что же касается пророссийских или разочарованных в русском мире, тут все без изменений - Украина виновата во всем. Даже в том, что они, получив паспорт РФ, остались без российской, украинской и лыныровской пенсии. Даже в их разочаровании, даже в их свободе и их "наваросии" виноваты мы, украинцы.

Посещение Украины лишь усугубляет раздражение. Видимая разница в уровне жизни играет не на сближение, а на усиление ненависти. Чаще стала слышать: "все бы отдала, чтобы Украина пожила, как мы в ОРДЛО". Это навязчивая идея, такая себе месть. За что? Непонятно!

Все чаще жители ОРДЛО даже проукраинской позиции говорят телевизионными клише: "Европа загнивает", "из Европы люди от голода бегут в Россию", "Украине не пережить эту зиму", "на Украине все рушится". Пропаганда работает жестко и приносит результаты.

Те, кто с 2014-го не выезжал из ОРДЛО вообще не понимают и не принимают мирную часть Украины. Даже идя по Киеву в потоке иномарок, среди заполненных кафе и продуктового разнообразия, жарко обсуждают, что вся наша "стабильность и процветание" всего лишь фейк, на самом деле Украина вернулась в 90-е, а Европа жалеет, что не стала частью России.

Люди живут в созданном телевизионными манипуляторами симулякре, и втянуты в него настолько сильно, что отказываются видеть реальность.

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Из ОРДЛО снова вырос поток переселенцев. Сейчас выезжают те, кто чаще бывает в мирной части Украины, вывез детей, нашел работу, встал на ноги, теперь постепенно вывозят семьи. Они открыто говорят, что контраст жизни подтолкнул их к решению. Здесь мир, там вечная ненависть,- констатируют они,-мы там задыхаемся, увидев мир здесь.

Люди трезвее политиков оценивают ситуацию - война и оккупация надолго. Путин не просто так все это начал, это, раз, а второе, русская тупость и амбиции будут вести ситуацию только в абсурд, до полного уничтожения РФ, как это было с СССР и афганской авантюрой. Но, это годы, годы войны, оккупации, комендатур, пропаганды, ненависти.

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Наверное, это последний шанс для многих, выехать. Ведь оккупанты все больше и больше ужесточают правила, боясь потерять ресурс. Глупо будет, если выедут все, и "защищать" будет некого. Да и проще кричать о "геноциде", если камуфляжники триколорадники разбавлены мирным населением. Хотя, вот констатируют земляки, если в городе стоит очередь или люди ждут транспорт на остановке, то из 5 человек это будет 3 военных и 2 мирных. Все больше и больше людей предпочитают камуфляж и службу в армии ОРДЛО, банально, нет работы, и это единственный шанс выжить. Так скоро в ОРДЛО не будет мирных граждан, только военные.

Но, вернемся к социуму. Разруха в ОРДЛО не только в промышленности, ЖКХ, образовании, ставшем кузницей военных кадров, здравоохранении, ставшем поставщиком моргов, а и в головах. Ладно, понятное дело пропаганда, клише, личная ненависть к Украине из-за личных рухнувших планов "на Берлин" или пабагатому, но почему в ОРДЛО люди ненавидят друг друга. Даже своих пророссийских?

Показатель вот этих перемен любая концентрация населения в количестве больше 5 штук. Люди, как бы ищут причины поорать, высказать вот эту ненависть, самореализоваться в ненависти. Скандалы вспыхивают на ровном месте, в очередях. Да, очереди это теперь фишка ОРДЛО, как и вооруженная охрана, патрули. Причем очереди банальны - хлеб, молоко, очередь в кассу. Казалось бы, людей не много, все свои, берегите друг друга, вы же все "наварасы", "народ Донбасса" кого ненавидеть, с кем ругаться, кому угрожать отдать чеченцам на растерзание, когда вокруг все свои. Эта необычная концентрированная ненависть поражает и сбивает дух. Как удар в солнечное сплетение.

Те, кто долгое время жил в средней части Украины - Черкасская область, Киевская, Житомирская, Черниговская, в Днепре или Луцке, уже отвыкли к донбасской угрюмости и агрессии. В Украине все чаще люди стали улыбаться, учатся быть открытие и добрее.

Отношения и культура поведения, как ни странно, одна из причин, по которой переселенцы не хотят возвращаться на Донбасс после деоккупации. Я, например, тоже как-то странно осознала, что уже не смогу без каневского "будь ласка", "гарного дня", "хай щастить", "пани", "заходьте ще".

Приехавшие ко мне друзья из оккупации впитывают вот эту каневскую гармонию и рассказывают, банальные истории из жизни города: люди на рынке, хотя он как бы полупустой, стараются пройти так, чтобы задеть друг друга локтем, и тут же начинают орать, обзывать друг друга, летят обещания кинуть в окно гранату, позвать на разборки родню в камуфляже, вывезти в посадку и прикопать, чаще продать в рабство чеченам, маты, угрозы сексуального насилия, "я вычислю твоих детей, и они будут во все дырки чеченов принимать". Это Свердловск, Луганская область. Что с вами, люди?

С приходом оккупации или "свободы", кому как нравится, ОРДЛО накрыло не только войной и преступностью, но и вот этим, злобой, хамством, желанием убивать, унижать. Почему?

То есть, угрожая друг другу и смакуя элементы расправы, люди делают это осознанно. И еще, угрожая подвалами, опочлением или чеченами, получается, они подтверждают, что это есть здесь, в оккупации, и это уже часть их мира, часть их культуры отношений. Как-то так!

Пророссийски настроенных, кстати, вот именно по хамству, угрозам и смакованию сексуального насилия мы научились вычислять в толпе еще в 2014-м. Вот эти яркоокрашенные хабалки, орущие и брызжущие ненавистью, могли не говорить "расия вперде, путин введи", их поведение лагерных конвойных, умеющих довлеть и подавлять, получать удовольствие от крови, смерти, насилия и ненависти, говорили о них громче, чем их триколорадки на одежде.

Для меня русский мир, это, прежде всего, жажда насилия, подавления личности, злоба, хамство. Жители ОРДЛО констатируют, что с приходом "русского мира" ОРДЛО накрыло хамством. Здесь не скажут "пожалуйста", взгляд продавцов это презрение и ненависть, если проходишь мимо торгового места и ничего не купил, могут обхамить, облаять, проклясть, плюнуть в спину. Редко встретишь трезвого продавца. Очень редко. Пьют открыто на рабочих местах. Редко встретишь здесь и трезвого водителя, и трезвую санитарку, уборщицу, милиционера.

Странная деградация. Очень! И она разрастается. Что является причиной и питательной средой? Жесткость и хамство было присуще жителям Донбасса всегда, я списывала это на тяжелый труд, урбанизацию, теперь, посмотрев на различные области Украины, понимаю, что ошибалась. Скорее всего, это концентрация советского человека. Советского человека не учили уважать ни себя, ни других. Вечный враг везде и повсюду делал из советского человека машину для борьбы с этим врагом. Думаю, это и стало причиной разрастающейся в ОРДЛО доносомании.

Связи с вооруженными людьми, будь то опочление или оккупант, стало оружием для реализации самых смелых планов мести. Здесь свободно от обиды, не решенного спора, молчаливой затаенной многолетней спрятанной за образ благополучий и благодетельности злобы, могут донести или нанять вооруженных людей для убийства, мести, похищения детей.

Мне больно об этом писать. Но вот земляки просят. Те, кто все еще за Украину, и не менял своих позиций. Требуют. Они, те, кто еще ведет свою войну за Донбасс и хотят вернуть хотя бы территории, осознают, что для победы мы должны видеть все трещинки войны, все, даже, если это больно.

Мы должны говорить о войне правду, не скрывая, не приукрашая, не пытаясь выгородить за безликим "там все" или же, наоборот, спрятать предательство за безликим "там не все". Я с первых дней войны чувствую себя патологоанатомом, который препарирует Донбасс, ищет вирус в клетках, ищет пораженные очаги, метастазы, исследует причины и следствия, чтобы выделить сыворотку, способную вылечить свой израненный край. Многие это не приемлют, многим это не нравится, ведь вскрываются неприглядные вещи, которые хотелось бы спрятать, скрыть, забыть о них, не напоминать даже себе. Так нельзя. Война должна быль оголенной. Мы должны не только вернуть территории, но и попытаться вернуть людей, вырвать их у пропаганды и совка, показать им цивилизованный мир, где есть место любви, свободе, уважению, равенству.

А ОРДЛО умирает. Морально. Ментально. Материально. Духовно. Физически. Экономически. Каждый месяц оккупации - откат на 5 лет назад. Донбасс уже даже не в 90-х, и не в 60-х, а где-то в 18-м, когда "все всех грабят", а свои у каждого свои. Идеология стала важнее человеческих ценностей. Это нереально страшно. И очень пугает. Пугает тем, что такая концентрация людей, живущих в идеологическом симулякре вечного поиска врага, виновных, самооправдания, симулякре, который ставит перед собой единственную цель выжить, даже ценой уничтожения Украины, пожертвовать всем ради личного. Который не готов меняться и очищаться, признавать и исправлять ошибки, а попросту перекладывает их на плечи других вот этим бесконечным "должны, обязаны, сдали, слили", может сделать из Украины Донбасс. А мне бы хотелось, чтобы Донбасс стал Украиной!

Поэтому каждый день бой. Стучать словами. Вскрывать. Проговаривать болезненное и неудобное. Тормошить. Бить и хлестать по лицу-проснитесь, оглянитесь, вы ха это воевали, да, земляки?

Новости из зоны:

-15 октября 2018 года в "полицию лнр" обратилась пожилая женщина, бабушка одной юной луганчанки, которая нашла у своей внучки в кармане проукраинскую листовку-поздравление с Днем Защитников Украины. Бабулька яростно просила упаковать в тюрьму внучку-укропку, как укро-диверсанта. Не понятно одно, толи девочка нашла листовку, которую сбрасывали с БПЛа, толи бабулька нашла и подкинула внучке с воспитательной целью. Я не исключаю вот последнего. Понимала ли бабулька итог , причинно-следственную связь от своих действий? Уверена, что да. Поверьте, вот эти все скрепные, путиноверы, россиялюбы, которые сейчас воют "мы не этого хотели, нас обманули", все они понимают, все осознавали, просто что-то пошло не по их, не так, вот они включают "дурочку". Такие люди всегда знают, чем могут закончиться их требования. "Пусть ее в тюрьме оприходуют, чтобы поумнела" -от родной бабушки…

- 18 октября 2018 года жителю поселка Лотиково, по улице Некрасова, (Славяносербский район) неизвестный бросил во двор гранату. Сейчас это тренд в ОРДЛО. Все даже случайные ссоры и споры заканчиваются одинаково: людям бросают гранаты в окна, жгут автомобили, врываются в дома, похищают, грабят, насилуют.

-В городе Луганск на квартале Солнечный было совершено вооруженное ограбление. В мужчину стреляли, ранили, забрали сумку с 500 000 рублей. За совершение преступления задержаны:

Борзов Сергей Игоревич, 1991 г.р.,житель г. Луганска, ранее судим в 2004 г. за разбой с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК), действующий ополченец;

Хименко Алексей Олегович, 1997 г.р., житель г. Брянки, действующий ополченец;

Закиров Вадим Геннадьевич, 1982 г.р., житель г. Луганска, действующий ополченец;

Соленый Сергей Сергеевич, 1983 г.р., гражданин РФ, город Кострома, (ранее судим в 2000 г. за разбой с проникновением в жилище УК РФ), действующий ополченец;

Лельков Вячеслав Александрович, 1998 г.р., житель г. Луганска, наркоман-опочленец;

Гетьманцев Денис Юрьевич, 1983 г.р., житель Луганска, действующий ополченец.

Так что все нападавшие "защитники", представители "народа Донбасса", апологеты "русского мира". Тем, кто в мирной части Украины лелеет надежду, что в его город придут вот эти освободители и сделают ему "русский мир", должен понимать, что "русский мир", это всегда больно, кровяка-убивака, так как у его носителей нет своих, только ресурс. Сейчас в ОРДЛО остались в большинстве те, кто был за "русский мир", ждал па-багатому от России, или считал, что нет разницы, под кем жить и от кого получать зарплату, проукраинских в ОРДЛО меньше 10%.

Проукраинские граждане в ОРДЛО живут так аккуратно и с таким страхом, что стараются вести молчаливо-скрытный образ жизни, всячески избегая опасности. А опасность они видят во всех мирных-пабагатому-какаяразница и камуфлыжных колорадоносителях. Поэтому проукраинские граждане меньше всего страдают от бандитов. Они научились жить серыми мышками. А вот те, для кого гетто это просто дом родной, оккупанты "наши мальчики-защитники", и тот, кто не видит опасности в оккупации, в камуфлыжниках и ихтамнетах, доверяет им, ведет открытую привычную жизнь, тот становится ресурсом, мишенью и чаще всего жертвой.

Все, что по каким-либо причинам носило колорадко-триколоры, камуфляж и было "защитнигом наварасии" должно быть зачищено и наказано. Если нет, то никогда ни в Украине, ни на Донбассе не будет мира. Россия слишком много вложила в этот бандитский анклав. ОРДЛО - это колыбель, кузница наркоманов-наварасов, которые уже не видят иной жизни, как разбой. И как бы мирные граждане ОРДЛО не обеляли и не очеловечивали "защитнигов" по типу, "нас бросила Украина, мы выживали, как могли, я просто охранял покой в городе", на выхлопе мы увидим вот такой портрет "опочленца: судим, нарик, бандит, убийца, насильник. Работать они не хотят, не умеют, и не будут. Социализация? Не смешите!

- Оторвавшееся 22 октября 2018 года в центре Луганска ОРЛО у военного ихтамнетовского КамАЗа колесо вылетело на остановку, где ожидали автобуса люди. Двое парней, 1999 и 2000 годов рождения, Михаил Новиков и Данил Кротов, получили травмы головы различной степени тяжести. Пострадавшие находятся в больнице. Техническое состояние автотранспорта в ОРДЛО нельзя описать словами. Даже военного. С военных машин постоянно что-то отлетает, отрывается и просто рассыпается ящиками со снарядами. Пьяные ихтамнеты и опочленцы-коллаборанты могут наехать БТРом на "ВАЗ" и не заметить последний. Кстати, за ДТП с участием военной техники наказывают мирных граждан, пострадавших в ДТП. Да и пассажирский транспорт ОРДЛО та еще убийственная техника. Мало того, что водители под "феном" или алкоголем, так машины просто разваливаются на ходу. Из-за этого там много ДТП. А маршрутки, то бишь, городской транспорт, это вообще, треш из дыр, как в полу, так и крыше. Люди боятся осени и дождей, ведь при дожде в Луганских маршрутках нужно ездить, не складывая зонт.

- 20 октября 2018 года в районе КПП "Станица Луганская", "полицией" ОРЛО был остановлен автомобиль ВАЗ, под управлением жителя Луганска. В автомобиле обнаружили 13 мешков мака общим весом 300 кг. Это немного радует, груз не дошел в мирную часть Украины. Но и заставляет задуматься. ОРДЛО стало основным поставщиком наркоты в Украину. А как же армия, минные поля и линия разграничения? Количество контрабанды в ОРДЛО и из ОРДЛО просто потрясает. "Полиция" ОРЛО задержав груз вдруг, как в анекдоте, вышла сама на себя и вскрыла ряд проблем. Сразу за груз вписалось "мгб лнр", который контролирует данный трафик. И здесь выплыло 2 интересные вещи, которые следовало бы изучить отдельно: договорняки при пересечении контрабанды наркотиков, водки и сигарет через линию разграничения и бесплатная раздача наркотиков солдатам. Вот так и проигрываются войны. Сегодня дедок привез из "лнр" медок, а завтра к меду маку, а потом конопельку, "фен", "крокодил", так и до кокса не далеко. "Полиция" ОРЛО получила нагоняй за задержание, а груз под конвоем "мгб лнр" отправился на КПП "Станица Луганская".

- В ОРДЛО участились случаи подрыва на минах, взрывателях, МОНках и других "пиротехнических" устройствах в черте города. 21 октября 2018 года в больницу Перевальска ОРЛО госпитализировали молодого мужчину и его пятилетнего сына. Артем и Данил Чумаченко угодили в реанимацию с диагнозом: минно-взрывная травма, огнестрельные раны рук, ног, грудной клетки, после того, как убирали и жгли листья возле дома. В куче листьев оказались боеприпасы, которые бесконечно теряют пьяные опочленцы и ихтамнеты. В начале недели так же подорвалась работница детсада, которая убирала листья во дворе дошкольного учреждения. Сейчас детей в ОРДЛО начали гонять в парки убирать листья, оккупанты и коллаборанты до сих пор не понимают, что концентрация вооруженной пьяни в городах равна концентрации оружия. Оружие часто скидывают (бросают куда-нибудь при виде патруля) и мирные граждане, которые уже предпочитают охранять и защищать сами себя и ходят с оружием. Но, если военным военные незаконное перемещение ПТУров, Шмелей, Мух, МОНок и других "пиротехнических" устройств, просто простят, то мирные могут попасть на подвал, на деньги и на уголовное дело по статье "укро-дрг" . Поэтому взрывоопасные предметы в ОРДЛО везде. То пьяная ополчурка потеряет, то ихтамнет скинет, чтобы не попалили при продаже, то мирный гражданин, увидит патруль. А люди подрываются уже вынося мусор и подметая дворы.

- Ночью 22 октября 2018 года в "полицию" города Красный Луч ОРЛО (Хрустальный) позвонили перепуганные жители и сообщили, что на улице идет бой с напавшими на город "правосеками-укропами". На место стрельбы выехал "СОБР мвд лнр", который выяснил, что стрельба идет в доме, где проживает экс-кизяк-опочленец Ковалев Валерий Викторович. "Правосеков-укров" по старой лыныровской традиции опять не обнаружили. Банальная перестрелка шла между братками-кизяками Ковалевым Валерием Викторовичем и Грачевым Егором Эдуардовичем, 1990 г.р., жителем Красного Луча, и Грачевым Владимиром Эдуардовичем, 1984 г.р., жителем Красного Луча. Экс-боевые товарищи-кизяки-защитники выпили водки, и вспомнили, как они воевали, убивали, мародерничали в городе и области. Нет, они не передрались, переиплись, а решили обозначить для лохов "освобожденную территорию" больше похожую на гетто, и показать, кто в гетто хозяин, для чего начали палить в воздух, по соседским домам и окнам. После задержания и обыска у "гыроев" "наварасии" нашли еще и автоматы, гранаты Ф-1, 75 патронов калибра 5,45 мм, 2 магазина, 400 г марихуаны. Вот стандартный "навараский" набор, хранящийся в каждом втором доме ОРДЛО. Уничтожили район, превратили его в Сомали. И это надолго. И если еще пять лет оккупации не будет там мирных граждан и безопасных домов, полей, огородов. Все больше и больше кизяков-опочленцев предпочитает фронту мирную жизнь в составе бандформирований, грабящих местное население и выезжающих на гастроли в РФ.