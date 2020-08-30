Потойбічний портал: ілюзія на фото дівчини під водою захопила мережу

Фото дівчини, що пливе під водою на заході сонця, здивувало користувачів мережі.

Так, знімок, опублікований на розважальному онлайн-сервісі Reddit, викликав у коментаторів асоціації з вулканом і навіть з порталом до іншого світу.

Таке враження створюється за рахунок гри світла на знімку.

"Жінка торкається потойбічного порталу або жінка під водою під час заходу?", "Портал в альтернативний всесвіт", "Одне з найкращих зображень, що я бачив за останній час" , – пишуть користувачі.

Знімок викликав у користувачів асоціації з порталом в інший світ Фото: Dan Legend

Користувачі захопилися підводним знімком дівчата скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі порівняли дівчат в США і в СРСР в 80-х роках: показове фото.