Потойбічний портал: ілюзія на фото дівчини під водою захопила мережу

Анна Паскевич Суспільство 03:46, 30.08.2020

Фото дівчини, що пливе під водою на заході сонця, здивувало користувачів мережі.

Так, знімок, опублікований на розважальному онлайн-сервісі Reddit, викликав у коментаторів асоціації з вулканом і навіть з порталом до іншого світу.

Таке враження створюється за рахунок гри світла на знімку.

"Жінка торкається потойбічного порталу або жінка під водою під час заходу?", "Портал в альтернативний всесвіт", "Одне з найкращих зображень, що я бачив за останній час" , – пишуть користувачі.

Знімок викликав у користувачів асоціації з порталом в інший світ
Фото: Dan Legend
Користувачі захопилися підводним знімком дівчата
скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі порівняли дівчат в США і в СРСР в 80-х роках: показове фото.

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