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Потойбічний портал: ілюзія на фото дівчини під водою захопила мережу

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Суспільство
1,1 т.
Таке враження створюється за рахунок гри світла на знімку

Таке враження створюється за рахунок гри світла на знімку. Ілюстративне фото

Фото дівчини, що пливе під водою на заході сонця, здивувало користувачів мережі.

Так, знімок, опублікований на розважальному онлайн-сервісі Reddit, викликав у коментаторів асоціації з вулканом і навіть з порталом до іншого світу.

Таке враження створюється за рахунок гри світла на знімку.

"Жінка торкається потойбічного порталу або жінка під водою під час заходу?", "Портал в альтернативний всесвіт", "Одне з найкращих зображень, що я бачив за останній час" , – пишуть користувачі.

Знімок викликав у користувачів асоціації з порталом в інший світ

Знімок викликав у користувачів асоціації з порталом в інший світ Фото: Dan Legend

Користувачі захопилися підводним знімком дівчата

Користувачі захопилися підводним знімком дівчата скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі порівняли дівчат в США і в СРСР в 80-х роках: показове фото.

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